El Banco Mundial volvió a recortar las proyecciones de crecimiento de Argentina para 2026 y 2027 En su último informe, el organismo destacó las políticas del Gobierno, aunque redujo sensiblemente lo esperado en materia económica para el país. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El Banco Mundial (BM) presentó este martes el último Panorama Económico de América Latina y el Caribe, donde, si bien destacó las políticas del Gobierno, volvió a recortar las proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027. Según señaló, prevé una expansión del PBI del 2,1% para este año y 3% para el entrante.

Los números se muestran sensiblemente menores al 3,6% y 3,7% que había proyectado el mismo organismo hace unos cuatro meses y lejos de 4% marcado a principios de enero para ambos periodos.

"Si bien las perspectivas regionales generales siguen siendo moderadas, destacan claros focos de fuerte impulso económico. Argentina se encuentra en medio de reformas sustanciales y se proyecta que se expanda durante tres años consecutivos (2025-2027) por primera vez en casi dos décadas, con un impulso derivado del ajuste fiscal, reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)", señaló en un primer momento el documento.

A posterior, destaca "un ajuste fiscal decisivo, pasando de un déficit elevado en 2023 a un superávit primario y un equilibrio fiscal general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la reorientación de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos, ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano".

[NUEVO INFORME] La economía de #AmLat y el #Caribe se proyecta que crezca un 2,2% este año, una cifra que no refleja el verdadero potencial de la región. Los países que apuestan por medidas de políticas públicas sólidas ya crecen entre el 3% y el 4%: https://t.co/kWkR2qQDMj pic.twitter.com/6ikWdihgeK — Banco Mundial | América Latina y el Caribe (@BancoMundialLAC) October 6, 2026 "En el caso de Argentina, el diferencial del Índice Global de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) cayó bruscamente, de un promedio de alrededor de 2000 puntos básicos en 2022-23 a un promedio de alrededor de 500 puntos básicos en 2026. Estos niveles no se han observado de manera sustained desde la era de reestructuración de la deuda soberana del país y marcan una gran mejora en la confianza del mercado", detalla el Banco Mundial.

Pese a los elogios, el BM planteó la existencia de preocupaciones del modelo, referido a necesidades de financiamiento externo y las reservas netas negativas, cuyos riesgos se moderaron a partir de las compras de dólares por parte del Banco Central. “En general, los consecutivos superávits fiscales y un programa de reformas favorable al crecimiento han ayudado a afianzar las expectativas, mejorar las condiciones financieras y respaldar una recuperación que, según se prevé, se traducirá en tres años consecutivos de crecimiento del PIB por primera vez en casi dos décadas”, concluyó el informe. Las proyecciones de crecimiento del PBI para la región El informe completo del Banco Mundial