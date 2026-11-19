Libertaria se hizo pasar por planera para ridiculizar al peronismo y ahora llora porque no consigue trabajo Mariana Alfonzo creyó que era una picardía divertida engañar a sus seguidores simulando ser una mujer que recibe una asistencia social y no quiere trabajar, generando el caldo de cultivo para que impacte mejor el discurso anticasta de Javier Milei, pero las consecuencias del ajuste la encontraron del otro lado de la mecha.







mmññll

“Pido disculpas a la gente que tomé de pelotudos, pero bueno había que terminar con el kirchnerismo”Una libertaria se hizo pasar por PLANERA en plena campaña para sumarle votos a Milei, y después de eso ya no consiguió laburo en ningún lado y sube videos llorando.JUSTICIA https://t.co/jxlnJrWAmb — TUGO News (@TugoNews) November 19, 2026 No es lo que esperaba y queda en claro con solo escucharla quejándose por no conseguir trabajo. Mariana Alfonzo se imaginó disfrutando de las mieles de su militancia inorgánica cuando fingía ser una planera desvergonzada que se reía de los que trabajaban.

La realidad se le cayó encima con los efectos del brutal plan de ajuste del gobierno libertario que la dejaron fuera del mercado laboral y sin la contención del circuito oficial.

Abriendo los ojos Pasada la euforia de la campaña electoral que terminó con Javier Milei en la Casa Rosada la vida se hizo presente, y Alfonzo tuvo que salir a ganarse la vida como todos los días.