El vocero presidencial, Adrián Ravier, cuestionó los indicadores que muestran una retracción del consumo. Además, aseguró que los ingresos de los jubilados mejoraron respecto del momento que Javier Milei asumió la presidencia.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó que exista una retracción generalizada del consumo y sobre las diferencias que muestran algunos indicadores los atribuyó a los cambios en los hábitos de compra y al crecimiento del comercio electrónico. Además, sostuvo que los ingresos de los jubilados mejoraron durante la gestión de Javier Milei y afirmó que hoy están en un nivel superior que hace tres años, cuando llegó a la presidencia.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier cuestionó las mediciones que reflejan una caída del consumo y planteó que no contemplan adecuadamente las transformaciones que atraviesa el comercio. “No está tan claro que el consumo esté a la baja. Hay muchos datos para analizar. Hay un cambio en los hábitos de consumo de todo el mundo producto de las nuevas tecnologías” , señaló.

En ese sentido, explicó que parte de las compras que antes se realizaban en comercios físicos ahora se concretan a través de la web. “Mucha gente dejó de comprar en los comercios habituales y hoy compran por internet. Eso hace que determinados comercios vendan menos, no porque se consuma menos sino porque el comercio cambió de eje. Entonces los indicadores pueden estar mostrando cosas que no están tan claras”, argumentó el portavoz.

El funcionario insistió en que existe un crecimiento del consumo por los canales digitales que compensa la reducción de las ventas en otros segmentos. “Hay una fuerte expansión del consumo por una vía y una reducción del consumo por otra. En el agregado no estamos viendo una reducción del consumo”, detalló.

Otro de los ejes de la conferencia estuvo puesto en los ingresos de los jubilados. El vocero presidencial defendió la política económica del Gobierno y sostuvo que los haberes mejoraron durante los últimos tres años, tanto en pesos como en dólares y en relación con la inflación.

“Los ingresos de los jubilados en 2023 estaban por el piso, han mejorado con este Gobierno en estos tres años. Han mejorado en dólares, en pesos, han mejorado con respecto a la inflación. De todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en el 2023”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los ingresos previsionales todavía están por debajo de las expectativas del oficialismo. “No estamos donde quisiéramos estar, los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren, pero estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenando después de un enorme desequilibrio que recibimos”, planteó.

Por último, defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei y vinculó la situación de los jubilados con la desaceleración de la inflación. “Son tres años donde las cosas se están haciendo muy bien. Tenemos solidez macroeconómica y hoy podemos decirle a los jubilados que no tenemos más una inflación de más del 200% que derrite sus ingresos. Hoy tenemos una Argentina más estable y los jubilados están mejor que como estaban”, concluyó.