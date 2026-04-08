El Banco Mundial proyecta que el PBI argentino crecerá más del 3% en 2026 y 2027

El último informe ubicó al país como la "excepción" en la región de América Latina y el Caribe, que crecerá en conjunto un 2,1% en el año. "La estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras", señaló.

Se espera que la mayoría de las economías de la región vuelvan a situar la inflación dentro de sus objetivos para 2027.

El Banco Mundial proyectó en su último informe que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá 3,6% y 3,7% para 2026 y 2027 , respectivamente. " La estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras", señala el trabajo, que ubica al país como la "excepción" en la región de América Latina y el Caribe, que tendrá un crecimiento en conjunto un 2,1% en el reciente año.

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Para el Banco Mundial, con las políticas adecuadas, la región puede reorientarse y aprovechar sus recursos naturales, su potencial energético y su impulso reformador para crear empleos de calidad y fomentar un crecimiento más inclusivo y productivo. "América Latina y el Caribe cuenta con los activos, y la capacidad de reforma, para lograr mucho más. La ambición central debe ser clara: crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad ", afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe.

La visión optimista para la economía argentina, contrastan con el 1,6% de crecimiento del PBI previsto para Brasil o el 1,3% para México durante 2026.

" Argentina se destaca en este contexto. Un ajuste decisivo impulsado por la política fiscal —pasando de un déficit considerable en 2023 a un superávit primario y general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la refocalización de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos— ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano", manifiesta el informe del Banco Central sobre la actualidad local del país.

En otra parte, refiere a dos anclas externas complementarias que "fortalecen la posición del país": el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina; y el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea .

"Este acuerdo vincula explícitamente las herramientas de financiamiento y la demanda estadounidense con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina", refirió el Banco Mundial sobre lo firmado el 5 de febrero de 2026 entre los países.

En el plano doméstico, sostiene, "las perspectivas para la inversión se ven respaldadas por avances legislativos y estructurales. La aprobación de reformas en el mercado laboral por parte del Congreso, junto con los esfuerzos continuos para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio, consolidan un marco propicio para el desarrollo económico a largo plazo".

Qué dice el Banco Mundial sobre la inflación

Para el organismo, luego del fuerte episodio de desinflación iniciado en 2022, “el ritmo de reducción de la inflación se ha desacelerado, ya que la inflación subyacente, especialmente en los servicios, ha demostrado ser persistente”.

De esta manera, se proyecta que la mayoría de las economías de la región vuelvan a ubicar a la inflación dentro de sus objetivos para 2026 y 2027, previo a aclarar que la “última milla” se ha vuelto "más difícil", afirma el Banco Mundial.

Al problema inflacionario se suma la incertidumbre política interna y las condiciones financieras restrictivas que mantienen los niveles de inversión en niveles bajos, concluye el trabajo sobre el análisis regional.

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