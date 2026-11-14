Crece la interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich: "El vínculo está roto"

Así lo señaló la periodista de C5N Rosario Ayerdi, quien analizó la relación entre el jefe de Estado y la senadora de La Libertad Avanza, que viene tomando distancia sobre algunas posturas fijadas por el Presidente. El costo político de una ruptura que se arriesga a pagar el Gobierno, ante la necesidad de reunir los votos en el Senado para eliminar las PASO.

Culminada la visita del papa León XIV en Argentina, el Gobierno retoma la agenda de la política local y no puede escapar a una interna que tiene como protagonistas a Javier Milei y Patricia Bullrich . “ El vínculo está roto” , aseguró la periodista de C5N Rosario Ayerdi acerca de la relación entre el Presidente y la senadora oficialista, que hace semanas viene tomando distancia sobre algunas posturas fijadas por el jefe de Estado.

Desde Balcarce 50 se balancean entre pagar ahora el costo político de una ruptura con la exministra de Seguridad y la necesidad de reunir los votos en el Senado para eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para ello serán claves los apoyos de los legisladores que responden a Bullrich. El martes habrá una nueva reunión de la mesa política donde todos los actores volverán a verse las caras.

"El Papa quedó demasiado atrás para tantos problemas que tiene el Gobierno. Conocimos el número de inflación pocas horas después de que se fue León XIV y empezamos a conocer las internas con un Gobierno que también decidió acelerar en una discusión que tiene que ver con cómo se va a votar el próximo año, sabiendo que, de todos modos, no tiene asegurada llevar eso al Congreso y que le vaya bien", sostuvo en un primero momento Ayerdi, ganadora del Martín Fierro de Cable 2025 a mejor labor periodística femenina.

En su habitual columna durante el programa Argentina En Vivo, la especialista en política se refirió a la relación entre Milei y Bullrich: " Está claro que el vínculo está roto. Hasta hace algunas semanas era una discusión de si Patricia, siendo una voz disonante en el Gobierno, le sumaba justamente a ese electorado que hay veces que no le gusta el rumbo que está tomando Milei y la Casa Rosada".

De esta manera, dejó en claro que "esto se terminó de romper y ya no le suma (al Gobierno) una Bullrich tan enfrentada con la política del Presidente".

El principal punto aparece cuando se podría llegar a concretar ese eventual alejamiento: "Patricia Bullrich había tomado la decisión de que en marzo era la fecha para anunciar una posible candidatura. Ahora, con estos cruces que vienen teniendo, la Casa Rosada ya está evaluando y viendo que el costo político lo va a pagar ahora o en marzo, y es quizás mejor pagarlo ahora y que decante un poco esta ruptura a terminar de pagarlo en marzo y que sorprenda en pleno año electoral a su electorado”.

¿Cuál fue el impacto político de la visita del Papa? | @rosarioa sobre la posibilidad de un frente "anti Milei".



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"En este diálogo de Patricia Bullrich, a mí me comentaban una frase que está diciendo la senadora en el Congreso, y es: 'Si me quieren echar, que cierren el Senado'", sumó Ayerdi.

Las eliminación de las PASO y el último test político del entre Milei y Bullrich

Las intenciones del Gobierno de eliminar (o suspender) las PASO, chocan con las intenciones presidenciales de senadora oficialista y excandidata presidencial en 2023 en Juntos por el Cambio.

"¿Qué está mostrando Patricia Bullrich?", se preguntó Ayerdi: "Si la echan de La Libertad Avanza, si la corren, en realidad, de la jefatura del bloque, porque es senadora y no la pueden sacar del Gobierno, bueno, ella tiene legisladores que le frenan todas las iniciativas oficialistas. Y me parece que la prueba va a estar en justamente la eliminación o suspensión de las PASO".

“Me parece que este es justamente el test para entender si Bullrich está dispuesta a romper ahora, porque los votos para conseguir, para suspender las PASO van a depender de algún radical al que puedan convencer y justamente", sumó la especialista en política nacional.

Sobre el final, Ayerdi dejó en claro que "si Bullrich le dice a sus senadores que no suspendan las PASO, el proyecto del oficialismo no sale y es una herramienta que ella se guarda para decirle a Milei: 'Voy a competirte en la interna'”.