Los gurúes de la city advierte una suba de la inflación para noviembre y más de 30% en 2025

Un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) se realizó a fines de noviembre y determinó que la inflación del mes superará el 2%. Más de 40 entidades participaron del estudio y agregaron que mejorarían las expectativas de crecimiento del PBI.

Un relevamiento del Banco Central vaticina que la inflación del 2025 superará el 30%.

Un relevamiento del Banco Central vaticina que la inflación del 2025 superará el 30%.

El Banco Central (BCRA) ha publicado su nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), resultado de análisis realizados entre 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras del 26 al 28 de noviembre. El dato más importante es la suba de la inflación, que rondaría en torno al 2,3% durante el pasado mes.

El dólar oficial atraviesa una semana sin grandes sobresaltos.
Este relevamiento arrojó resultados mixtos: por un lado, los especialistas empeoraron sus proyecciones de inflación y estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superaría por 0,4 puntos porcentuales la previsión que tenían en el REM de octubre. No obstante, como contracara positiva, el consenso del mercado mejoró sus expectativas de crecimiento para el Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Los constantes aumentos en el precio de los alimentos son la clave del aumento de la inflación

El incremento se atribuye a la aceleración en el aumento de precios de los alimentos, entre los que destaca, particularmente, la carne, para la cual reportaron un alza del 5,8% en noviembre. Las consultoras anticipan una dinámica similar para diciembre.

  • Pronósticos a Mediano Plazo: las expectativas de inflación se elevaron para cuatro de los próximos cinco meses.

    • Acumulado 2025: se espera una inflación total del 30,4% (0,8% por encima de la estimación previa).

    • Acumulado 2026: la proyección se mantiene más baja, con un estimado del 19,6%.

Las mejoras en las proyecciones del PBI en comparación a octubre

Las expectativas sobre la actividad económica mostraron una mejora y revirtieron las proyecciones de caída anteriores.

  • PBI del Último Trimestre 2025: el mercado ahora espera un alza del 0,5%, frente a la merma del 0,5% proyectada en el REM de octubre.

  • PBI Anual 2025: se proyecta un crecimiento del 4,4%, una mejora significativa respecto al 3,9% esperado en octubre.

El contexto de la Mejora del PBI de acuerdo a los cambios realizados en la medición

La revisión al alza en las expectativas del PBI se debe principalmente al ajuste en la serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) realizado por el INDEC.

  • El organismo corrigió siete de los ocho datos previos a septiembre, lo que se tradujo en un incremento en el segundo trimestre que evitó la "recesión técnica" (dos trimestres consecutivos de caída) que esperaba el sector privado.

  • El INDEC explicó que estos ajustes son habituales y responden a cuestiones metodológicas y al desempeño del sector de intermediación financiera, donde las elevadas tasas activas tuvieron cierta relevancia para explicar las variaciones positivas.

