En medio de la tensión cambiaria, Caputo defendió el esquema de bandas: "Vamos a vender hasta el último dólar" El ministro de Economía salió a hablar tras una nueva venta de dólares del Banco Central y anunció que no modificará la política cambiaria: "Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos", expresó.







El ministros de Economía anunció que seguirá vendiendo dólares en el techo de la banda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política cambiaria tras la presión en el dólar oficial que obligó al Banco Central a vender divisas en la banda superior del esquema de fluctuación implementado por el Gobierno tras la flexibilización del cepo y expresó: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

En el canal de streaming oficialista Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

Además, agregó: "Hay un ataque político fenomenal combinado con una situación económica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Seguimos con superávit fiscal, superávit comercial, un banco central capitalizado, no hay emisión monetaria...".

"Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"



En ese sentido, destacó que la ausencia de emisión monetaria fortaleció la posición del Banco Central. “Es un programa sólido. Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el BCRA. Hay suficientes dólares para todos. Es el esquema que se acordó en su momento”, afirmó en el programa Las Tres Anclas, junto al viceministro José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.