En medio de la tensión cambiaria, Caputo defendió el esquema de bandas: "Vamos a vender hasta el último dólar"

El ministro de Economía salió a hablar tras una nueva venta de dólares del Banco Central y anunció que no modificará la política cambiaria: "Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos", expresó.

Pánico en los mercados: los bonos cayeron 14% y el riesgo país superó los 1.400 puntos

En el canal de streaming oficialista Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

Además, agregó: "Hay un ataque político fenomenal combinado con una situación económica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Seguimos con superávit fiscal, superávit comercial, un banco central capitalizado, no hay emisión monetaria...".

En ese sentido, destacó que la ausencia de emisión monetaria fortaleció la posición del Banco Central. “Es un programa sólido. Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el BCRA. Hay suficientes dólares para todos. Es el esquema que se acordó en su momento”, afirmó en el programa Las Tres Anclas, junto al viceministro José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En cuanto a la incertidumbre de la sostenibilidad de la deuda y los pagos a futuro, el titular del Palacio de Hacienda adelantó novedades: "Desde hace 2 o 3 meses estamos trabajando para garantizar el pago de los vencimientos de enero. Y vamos a buscar garantizar los pagos no solo de enero sino los de julio también. No lo anunciamos porque no lo tenemos concretado aún".

En ese sentido, agregó: "Le digo al mercado: si no defaulteamos en 2023, cuando había sólo dos escarbadientes, ¿lo vamos a hacer ahora, en la situación actual? Bueno, no. Nuestra expectativa es en las próximas semanas decir que vamos a garantizar los pagos de enero y de julio".

