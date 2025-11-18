Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1% En los primeros diez meses del año los precios mayoristas alcanzaron un aumento acumulado del 21,3% mientras que la suba interanual trepó al 24,1%. Por







El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en octubre un aumento de 1,1% respecto del mes anterior, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación fue consecuencia de un incremento de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

En los primeros diez meses del año los precios mayoristas alcanzaron un aumento acumulado del 21,3%, mientras que la suba interanual trepó al 24,1%.

image Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,12%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,7% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”