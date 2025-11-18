18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

En los primeros diez meses del año los precios mayoristas alcanzaron un aumento acumulado del 21,3% mientras que la suba interanual trepó al 24,1%.

Por
Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1
Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en octubre un aumento de 1,1% respecto del mes anterior, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación fue consecuencia de un incremento de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan
Te puede interesar:

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

En los primeros diez meses del año los precios mayoristas alcanzaron un aumento acumulado del 21,3%, mientras que la suba interanual trepó al 24,1%.

image

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,12%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,7% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”

image

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Se conoce la inflación de octubre.

La inflación de octubre fue de 2,3%

Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio

Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio

Se agrava la crisis en la industria textil: la producción cayó un 18% y se perdieron 5.000 empleo en un año

Se agrava la crisis en la industria textil: la producción cayó un 18% y se perdieron 5.000 empleos en un año

En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre

endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de credito y mas hogares dependen del pago minimo

Endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de crédito y más hogares dependen del pago mínimo

Rating Cero

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

No me siento famoso, hay gente que me reconoce nomás, confiesa.

Nuketo, el pibe que convirtió las carencias del barrio en un hit viral

El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 30 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 35 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 50 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 54 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora