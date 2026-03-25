El Banco Central compró el 41% de los dólares operados en el mercado, pero la suba de reservas fue acotada

La máxima autoridad bancaria del país compró u$s146 millones. Sin embargo, los activos internacionales solo escalaron en u$s24 millones.

El Banco Central compra dólares ininterrumpidamente desde el 5 de enero.

El Banco Central compró 4 de cada 10 dólares que se vendieron este miércoles en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y adquirió u$s146 millones. Sin embargo, debido al pago de una deuda, las reservas solo repuntaron u$s24 millones y crecieron por segunda jornada consecutiva a u$s43.832 millones .

El dólar no levanta: fuerte baja en el inicio de la semana

Desde el último viernes, los activos internacionales del BCRA se incrementaron en u$s130 millones. Las adquisiciones de dólares por parte de la entidad monetaria se mantienen ininterrumpidas desde el 5 de enero y acumula u$s3.900 dólares comprados en lo que va del año, casi el 40% del objetivo anual.

En tanto, las reservas netas se situaron en un negativo de u$s1.739 millones, según datos del economista de OPEN, Federico Machado, mientras que las "supernetas" alcanzaron un negativo de u$s3.333 millones.

El dólar oficial mayorista cayó $13 y cotizó este lunes a $1.368,50 para la compra y $1.377,50, mientras que el segmento minorista en el Banco Nación tocó los $1.400 , en el inicio de una semana corta, luego de una que terminó a la baja , marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo.

Entre los financieros, el dólar MEP bajó 0,7% a $1.406,29, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1% a $1.455,29. En tanto, el dólar blue cayó $5 a $1.420 para la venta.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.377,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.455,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.406,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.384,5.