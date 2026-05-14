"Gran Armado": dura denuncia por la verdad detrás de la salida de un participante de Gran Hermano

La revelación sobre el contrato del jugador puso en duda el mecanismo de votación del ciclo y desató fuertes críticas en redes sociales.

La salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano Generación Dorada generó una fuerte polémica después de que dieran a conocer que la actriz venezolana no habría sido eliminada por los votos del público , sino que su partida respondería al vencimiento de un contrato mensual que la propia participante decidió no renovar. La denuncia encendió el debate sobre la transparencia del programa y sumó otra capa de escándalo a una semana que ya venía siendo cargada de novedades para Colmenares.

El periodista Nacho Rodríguez lo expuso sin vueltas en su cuenta de X: "Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos, ¿no?". El tuit se viralizó de inmediato y reforzó las sospechas de una parte del público sobre el peso real de los votos en las eliminaciones del ciclo.

La salida de Colmenares se produjo en el marco de la llamada " placa planta ", un mecanismo que la producción incorporó en esta edición para evitar que la final quede integrada por perfiles similares. Junto a la actriz venezolana, también abandonó la casa Lolo Poggio. Según la información que circuló, la partida de Grecia habría sido acordada previamente con la producción, lo que cuestiona directamente el rol de la votación popular en su eliminación.

La controversia mediática llega en un momento especialmente delicado para Colmenares, ya que días antes de su salida del reality su exmarido fue detenido en España en el marco de una causa judicial que involucra una presunta estafa millonaria.

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Por qué detuvieron al ex marido de Grecia Colmenares en España

Marcelo Pelegri, expareja de Grecia Colmenares, fue detenido el 6 de mayo en España luego de una orden de captura internacional emitida por la Justicia argentina. La resolución lo señala como presunto coautor del delito de estafa contemplado en el artículo 172 del Código Penal, en el marco de una investigación que conduce la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción de San Isidro.

La causa se originó a partir de la denuncia de Nora Kriesghaber, quien relató haber conocido a Pelegri a través de Facebook. El empresario le habría ofrecido participar en negocios relacionados con la venta de pulseras promocionadas por artistas internacionales. Según su testimonio, tras entregarle aproximadamente 500 mil dólares, Pelegri desapareció y la bloqueó en todas sus redes sociales. "Nunca me devolvió el dinero y me dejó fuera del negocio", sostuvo la denunciante.

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La detención se concretó luego de que el empresario no se presentara a varias citaciones judiciales previstas durante abril y mayo, lo que motivó a la fiscal Chaieb a avanzar con el pedido de captura internacional. La medida se hizo efectiva en España, donde Marcelo Pelegri se encontraba al momento de la orden.