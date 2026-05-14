El vehículo, perteneciente al diputado oficialista Manuel Quintar, se encontraba en el estacionamiento de la Cámara Baja sin patente ni la autorización correspondiente.

El Tesla será trasladado por una grúa hasta el norte del país.

El Tesla Cybertruck perteneciente al diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar , fue retirado este jueves de la Cámara Baja, luego de la polémica instalada por su uso y la indignación en el Palacio Legislativo. El vehículo eléctrico, de diseño futurista se encontraba en el estacionamiento del edificio sin patente ni la autorización correspondiente.

Cuánto sale y cómo importar a la Argentina el Tesla Cybertruck que el diputado libertario Quintar llevó al Congreso

“No tenía papeles para que esté en la cámara” , señaló el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X, citando fuentes parlamentarias. De esta manera el Tesla volverá en los próximos días para la provincia del norte del país.

Por su parte, Quintar, que compartió foto a sus redes sociales posando con el Tesla, fue el encargado de sacar del garage de Diputados el vehículo y llevarlo a un privado para luego ser trasladado en grúa a Jujuy.

Se va para Jujuy la nave del DipuTesla “No tenía papeles para que esté en la cámara”. pic.twitter.com/Uq5nmGaGon

Desde el entorno del legislador argumentaron que el auto llegó el viernes al país proveniente de Miami y que se trató de un apoyo a la campaña de "onda verde” y energías renovables.

Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck en Argentina

La Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica de diseño futurista, con capacidad para seis pasajeros y versiones que superan los 800 caballos de fuerza. Además, cuenta con suspensión neumática adaptable, dirección electrónica “steer by wire” y una gran capacidad de carga.

En Estados Unidos, el modelo parte desde los 69.990 dólares para las versiones básicas, aunque las variantes de mayor potencia y autonomía pueden superar ampliamente los u$s 100 mil. Sin embargo, traer una Cybertruck a la Argentina implica un proceso mucho más costoso.

Actualmente, Tesla no posee representación oficial en el país, por lo que la única manera de adquirir una unidad es mediante importación privada directa. Entre aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, el valor final puede trepar a cifras de entre u$s 200 mil y u$s 300 mil.

Además, para poder circular legalmente en Argentina, las unidades importadas deben obtener homologación técnica y el correspondiente Certificado de Seguridad Vial. Las primeras Cybertruck comenzaron a ingresar al país recién a mediados de 2025. En la actualidad hay más de 10.

Quiénes son los argentinos que tienen un Tesla Cybertruck

Si bien aseguran que hay al menos 10 girando por el país, hay otros cuatro dueños conocidos del exótico vehículo diseñado por la empresa de Elon Musk: