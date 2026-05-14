14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la polémica, se llevaron en grúa el Tesla que el diputado libertario llevó al Congreso

El vehículo, perteneciente al diputado oficialista Manuel Quintar, se encontraba en el estacionamiento de la Cámara Baja sin patente ni la autorización correspondiente.

Por
El Tesla será trasladado por una grúa hasta el norte del país. 

El Tesla será trasladado por una grúa hasta el norte del país. 

El Tesla Cybertruck perteneciente al diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, fue retirado este jueves de la Cámara Baja, luego de la polémica instalada por su uso y la indignación en el Palacio Legislativo. El vehículo eléctrico, de diseño futurista se encontraba en el estacionamiento del edificio sin patente ni la autorización correspondiente.

cuanto sale y como importar a la argentina el tesla cybertruck que el diputado libertario quintar llevo al congreso
Te puede interesar:

Cuánto sale y cómo importar a la Argentina el Tesla Cybertruck que el diputado libertario Quintar llevó al Congreso

“No tenía papeles para que esté en la cámara”, señaló el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X, citando fuentes parlamentarias. De esta manera el Tesla volverá en los próximos días para la provincia del norte del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/2054951029968453819&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Quintar, que compartió foto a sus redes sociales posando con el Tesla, fue el encargado de sacar del garage de Diputados el vehículo y llevarlo a un privado para luego ser trasladado en grúa a Jujuy.

tesla diputado libertario
Manuel Quintar posando junto al Tesla.&nbsp;

Manuel Quintar posando junto al Tesla.

Desde el entorno del legislador argumentaron que el auto llegó el viernes al país proveniente de Miami y que se trató de un apoyo a la campaña de "onda verde” y energías renovables.

Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck en Argentina

La Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica de diseño futurista, con capacidad para seis pasajeros y versiones que superan los 800 caballos de fuerza. Además, cuenta con suspensión neumática adaptable, dirección electrónica “steer by wire” y una gran capacidad de carga.

En Estados Unidos, el modelo parte desde los 69.990 dólares para las versiones básicas, aunque las variantes de mayor potencia y autonomía pueden superar ampliamente los u$s 100 mil. Sin embargo, traer una Cybertruck a la Argentina implica un proceso mucho más costoso.

Actualmente, Tesla no posee representación oficial en el país, por lo que la única manera de adquirir una unidad es mediante importación privada directa. Entre aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, el valor final puede trepar a cifras de entre u$s 200 mil y u$s 300 mil.

Además, para poder circular legalmente en Argentina, las unidades importadas deben obtener homologación técnica y el correspondiente Certificado de Seguridad Vial. Las primeras Cybertruck comenzaron a ingresar al país recién a mediados de 2025. En la actualidad hay más de 10.

Quiénes son los argentinos que tienen un Tesla Cybertruck

Si bien aseguran que hay al menos 10 girando por el país, hay otros cuatro dueños conocidos del exótico vehículo diseñado por la empresa de Elon Musk:

  • Martín Di Salvo, más conocido como Coscu, fue uno de los primeros en importarlo al país. Aseguró que lo iba a usar para "hacer contenido" y lo tiene ploteado con sponsors.
  • El abogado Fernando Burlando le regaló uno a su pareja, Barby Franco, en la Navidad del 2025. También le compró uno en miniatura a la hija que tiene con ella, Sarah.
  • Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús. El vehículo, sin embargo, está patentado en Uruguay.
  • Malek Fara, empresario importador de autos de lujo, dueño de la empresa Black Sapphire. Es quien importa las camionetas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agustín Coto en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Reforma política: abren la puerta a desdoblar el proyecto en medio de las tensiones internas en el Gobierno

La Plaza de Mayo fue el epicentro de la nueva Marcha Federal Universitaria. 

El Gobierno, tras la marcha: "Podés juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue"

Mientras las internas afloran y la imagen cae, Milei y los suyos avanzan en los negocios.

Para el Gobierno, el derrumbe no impide hacer negocios

La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una movilización política opositora

La Libertad Avanza repudió la marcha universitaria y la calificó como una "movilización política opositora"

play

Adorni reunió al Gabinete en medio de la tensión interna y la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Luis Caputo. 

Súper RIGI: Caputo anunció que llegarán inversiones por "140 mil millones de dólares"

Rating Cero

Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir.

El actor Marcelo Mazzarello le retiró su apoyo a Milei. 

El actor Marcelo Mazzarello cuestiono al Gobierno y afirmó que "no volvería votar Milei"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

La punzante advertencia de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por su nuevo romance: "La deslealtad no va conmigo"

Griselda Siciliani como Vicky en Envidiosa.
play

Griselda Siciliani reveló qué características de la protagonista de Envidiosa no estaban guionadas

El ex participante del reality cuestionó a Santiago Del Moro.

Un ex Gran Hermano fulminó a Santiago del Moro: "Debería bajar el ego"

últimas noticias

El Senado en la sesión de este jueves.

El Senado devolvió a comisión el acuerdo con fondos buitre por u$s171 millones

Hace 4 minutos
Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

Hace 7 minutos
Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año

Participa en el Mundial 2026: qué clima es habitual en Haití y cuándo conviene visitarlo

Hace 8 minutos
La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir.

Hace 13 minutos
play

Matías Morla reconoció que acercó al psicólogo Carlos Díaz a Maradona, pero se despegó de Luque

Hace 17 minutos