El FMI adelantó que aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y liberará un desembolso de u$s1.000 millones La vocera del organismo, Julie Kozack, confirmó que el directorio habilitará un nuevo desembolso. Por Agregar C5N en









El Fondo Monetario Internacional avanzará la próxima semana con la aprobación del acuerdo alcanzado con la Argentina, lo que habilitará un nuevo desembolso por u$s1.000 millones para el país.

La confirmación fue realizada por la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington, donde señaló que el Directorio del FMI analizará el programa argentino en los próximos días. “Una vez que el Consejo lo apruebe, se podrá desembolsar u$s1.000 millones”, explicó la funcionaria.

Kozack respaldó la marcha del plan económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el programa “está produciendo avances importantes”. Entre los puntos positivos mencionó la desaceleración de la inflación, la estabilidad macroeconómica y una mejora en algunos indicadores sociales, como la pobreza.

Sin embargo, la vocera evitó profundizar sobre cuestiones sensibles de la coyuntura local. Durante la conferencia no respondió de manera específica sobre la caída en la recaudación tributaria, el impacto político de la situación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ni sobre las protestas y reclamos por los recortes en educación.

En paralelo, Kozack también se refirió al escenario internacional y advirtió que el FMI analiza la necesidad de desplegar líneas de asistencia financiera de entre u$s20.000 y u$s50.000 millones para ayudar a al menos 15 países.