Carlos Melconian lanzó una dura advertencia sobre las reservas del Banco Central: "Se te van por la alcantarilla" A pesar de que el BCRA lleva 53 ruedas consecutivas comprando dólares y ya acumuló en el año más de u$s3.000 millones, el economista cuestionó el impacto real en las reservas netas y apuntó al destino de las divisas. Por + Seguir en







El economista cuestionó el plan del BCRA.

El economista Carlos Melconián se mostró escéptico ante el plan de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que lleva 53 ruedas consecutivas con saldo positivo y ya capitaliza casi u$s4.000 millones en el año, y expresó su preocupación por el destino de las divisas: "Los dólares que se compran son para pagar", afirmó.

En diálogo con Radio Splendid, el expresidente del Banco Nación realizó un diagnóstico de la situación económica y financiera del país y expresó: "La versión 'comprar dólares y subir reservas baja el riesgo' es inexacta". Además, aclaró que no se opone a la política del BCRA. "¿Me opongo a que compre dólares? No, ni mamado", aseveró.

Embed “LOS DÓLARES QUE SE COMPRAN SON PARA PAGAR, NO HAY MÁS RESERVAS, HAY MENOS”@CarlosMelconian, economista, en #Economía21 con @dfcanedo pic.twitter.com/jYxSgijezS — Splendid AM 990 (@splendidam990) March 21, 2026 Según Melconian, a pesar de la racha compradora de la entidad monetaria, las reservas netas internacionales no suben por pagos de deuda, la caída de las cotizaciones de sus activos y salidas de depósitos en dólares. "Expandió al comprar; contrajo cuando el Tesoro le compró los dólares para pagar; y contrajo adicionalmente a eso por cuestiones de 'no los puedo obligar a quedarse con los pesos'", explicó.

Y en el mismo sentido, precisó: "Si en el mes de enero del 2026 la dolarización de portafolios ocurrida, y que está ocurriendo, no genera una crisis, es porque estamos tirando a la alcantarilla los dólares del superávit comercial. O sea, se te va por la alcantarilla".

En cuanto a la premisa fiscal, el economista de 69 años reconoció el superávit como un logro, pero rechazó que alcance como horizonte de gestión. "El superávit fiscal es bienvenido, pero con el superávit no se come, no se cura y no se educa", sentenció.