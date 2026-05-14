Exit 8: cómo es la película de terror basada en el videojuego japonés

Las películas basadas en videojuegos , desde los grandes tanques hasta los títulos más de nicho, son un gran desafío. El reto siempre es cómo trasladar la experiencia del juego a un formato narrativo, con arco de personajes, una tensión constante y un relato que se pueda sostener por sí solo.

En los últimos años, la industria viene metiéndose cada vez más en ese terreno: adaptaciones como The Last of Us, Super Mario Bros , Five Nights at Freddy’s, Fallout, Minecraft , Uncharted, Mortal Kombat, Until Dawn … Y así la lista puede seguir. Algunas de ellas expanden el universo original, mientras que otras potencian la idea central del juego y la intentan llevar al extremo. Esto último ocurre con The Exit 8 , videojuego japonés independiente desarrollado por Kotake Create que tiene una propuesta más minimalista e inquietante, más enfocada en el terror psicológico y los espacios liminales.

Dirigida por Genki Kawamura y protagonizada por Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi y Naru Asanuma , esta película –que tuvo su estreno el año pasado en el Festival de Cannes– se centra en un hombre que queda atrapado en un pasillo subterráneo que luce aparentemente infinito . Allí debe detectar anomalías para encontrar la salida correcta: es decir, si algo se ve extraño, tiene que retroceder y, si no hay nada fuera de lugar, debe continuar. ¿El problema? Poco a poco, la percepción empieza a volverse incierta.

En el juego original, los jugadores tienen que explorar estos espacios liminales y atravesar escenarios repetitivos y minimalistas donde los cambios van desde algo más chiquito a algo más grande. Y logra conseguir una sensación de inquietud constante. Esto mismo se traslada al filme, porque no hay terror tradicional ni el típico sobresalto fácil. Su narrativa está construida para generar incomodidad y eso se nota desde la falta de aire del protagonista, el sonido de los pasos y su banda sonora –a cargo del músico Yasutaka Nakata–. Acá el sonido es clave porque con este la historia se vuelve cada vez más agobiante.

Esta película coexiste con un concepto que está muy presente en el terror contemporáneo: ese miedo a los “no-lugares”. Con la popularización de los backrooms, la creepypasta que describe un laberinto interminable de ambientes, esta idea se expandió en la cultura de internet tanto en videos de YouTube, videojuegos y películas (de hecho, hay una de A24 que se estrena en las próximas semanas llamada Backrooms). Va desde estaciones, autopistas, oficinas y por supuesto, pasillos de subte –como Exit 8–; es decir, lugares fríos y repetitivos que son un escenario perfecto para poder explorar la angustia y el miedo moderno.

exit 8 protagonista La relación entre el protagonista y el niño adquiere un peso simbólico ligado a sus conflictos sobre la paternidad.

Puede resultar un tanto repetitiva para algunos, pero eso es lo que la hace interesante y lo que genera esa sensación de inquietud constante… es un mero laberinto psicológico. También tiene una capa más emocional, porque a medida que avanza la historia, el protagonista se encuentra con un personaje que es entendido como una fuerte carga simbólica que está relacionada con sus conflictos internos y sus dudas sobre la paternidad.

Hay un poco de sangre, rostros que generan escalofríos y algunos momentos impactantes –uno, con un guiño a El Resplandor (1980)–, pero no juega con grandes efectos ni escenas tan explícitas. No es el terror común. Simplemente es un relato que se encuentra en lo cotidiano, pero inquietante de principio a fin.