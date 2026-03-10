10 de marzo de 2026 Inicio
El mensaje de Javier Milei al titular del Banco Central: "Te van a salir los dólares por las orejas"

El jefe de Estado calificó como "un shock transitorio" la situación económica mundial y aclaró que, pese a ello, "Argentina mejora los términos de intercambio, por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga".

Javier Milei habló sobre el dólar en la inauguración de Argentina Week. 

Javier Milei habló sobre el dólar en la inauguración de "Argentina Week".  

El presidente Javier Milei inauguró este martes en Estados Unidos el “Argentina Week”, donde le dejó un mensaje optimista al titular del Banco Central, Santiago Bausili, al afirmar que se prepare porque “te van a salir dólares por las orejas”. Sin embargo, el mandatario también le advirtió, en modo de chicana, que la compra de dólares "no se vaya a la inflación, por favor, o sea, cuidado cómo los compras". "Ya sabés que si fuera por mí... Pero no me voy a meter", sumó.

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Con un discurso donde volvió a criticar al sector empresarial local, aunque aclaró que “no somos anti empresas”, el jefe de Estado defendió su gestión económica, calificó como “un shock transitorio” la situación macro a nivel mundial por la guerra en Medio Oriente, y aclaró que, pese a ello, "a Argentina le mejora los términos de intercambio, por lo tanto con hacer las cosas bien, paga".

"Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas se van a favorecer", remarcó Milei en Nueva York.

Javier Milei inauguró el Argentina Week.

En otra parte de su discurso, Milei cuestionó a empresarios industriales y defendió la apertura económica, a la vez de justificar el cierre de fábricas y sostener que la destrucción de empleos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades en otras áreas de la economía.

“Hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas termina mal”, planteó el Presidente. En esa línea, reivindicó lo que definió como los valores fundacionales de Occidente: “Ponemos los valores éticos y morales que hacen a Occidente, responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad”.

El Presidente también defendió la eliminación de barreras comerciales. Como ejemplo, mencionó el caso de la industria del neumático y afirmó que algunos empresarios amenazaron con despidos si se eliminaban los mecanismos de protección. “Dicho empresario extorsionó al Gobierno con que si no le manteníamos la barrera nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle”, aseguró.

Frente a ese escenario, reiteró su postura a favor de la apertura. “Si ustedes abren ahora van a poder comprar más barato. Es cierto que ese sector va a desaparecer e ir a pérdida si no se reconvierte”, señaló.

El discurso completo de Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026

