El mensaje de Javier Milei al titular del Banco Central: "Te van a salir los dólares por las orejas" El jefe de Estado calificó como "un shock transitorio" la situación económica mundial y aclaró que, pese a ello, "Argentina mejora los términos de intercambio, por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga". Por + Seguir en







Javier Milei habló sobre el dólar en la inauguración de "Argentina Week". Freepik

El presidente Javier Milei inauguró este martes en Estados Unidos el “Argentina Week”, donde le dejó un mensaje optimista al titular del Banco Central, Santiago Bausili, al afirmar que se prepare porque “te van a salir dólares por las orejas”. Sin embargo, el mandatario también le advirtió, en modo de chicana, que la compra de dólares "no se vaya a la inflación, por favor, o sea, cuidado cómo los compras". "Ya sabés que si fuera por mí... Pero no me voy a meter", sumó.

Con un discurso donde volvió a criticar al sector empresarial local, aunque aclaró que “no somos anti empresas”, el jefe de Estado defendió su gestión económica, calificó como “un shock transitorio” la situación macro a nivel mundial por la guerra en Medio Oriente, y aclaró que, pese a ello, "a Argentina le mejora los términos de intercambio, por lo tanto con hacer las cosas bien, paga".

"Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas se van a favorecer", remarcó Milei en Nueva York.

Javier Milei - Argentina Week Javier Milei inauguró el Argentina Week. En otra parte de su discurso, Milei cuestionó a empresarios industriales y defendió la apertura económica, a la vez de justificar el cierre de fábricas y sostener que la destrucción de empleos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades en otras áreas de la economía.

“Hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas termina mal”, planteó el Presidente. En esa línea, reivindicó lo que definió como los valores fundacionales de Occidente: “Ponemos los valores éticos y morales que hacen a Occidente, responsable de la mayor hazaña civilizatoria de la historia de la humanidad”.