Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convocó este jueves a una reunión de urgencia con representantes de las principales cámaras y entidades financieras del país para explicar las medidas adoptadas para absorber más pesos del mercado y evitar que vayan al dólar, con el objetivo de sostener la desaceleración inflacionaria en los meses previos a las elecciones legislativas.

Según publicó Ámbito, el encuentro es virtual y cuenta con la participación de más de 200 personas. Entre los presentes hay directivos de Adeba (bancos privados nacionales), ABA (internacionales), ABE (banca especializada) y Abappra (públicos), además de ejecutivos de distintas entidades de la city porteña.

El Gobierno lanzó para el próximo lunes una licitación extraordinaria de deuda para absorber el excedente de liquidez. El propósito es impedir que los pesos que no fueron renovados en la licitación del miércoles vayan al dólar.

Por otra parte, la entidad que preside Santiago Bausili, decidió implementar cambios en el sistema de encajes bancarios a través de la Comunicación "A" 8302. Estas normativas, que entrarán en vigor el 18 de agosto, tienen un impacto directo en la liquidez de los bancos y refuerzan el control sobre su posición global neta en moneda extranjera.

Al endurecer estas regulaciones, el BCRA no solo busca limitar la cantidad de pesos que pueden circular, sino también incentivar a las entidades a invertir en los instrumentos de deuda diseñados para ese propósito.

