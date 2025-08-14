14 de agosto de 2025 Inicio
Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

El encuentro es virtual con más de 200 personas, entre directivos de Adeba (bancos privados nacionales), ABA (internacionales), ABE (banca especializada) y Abappra (públicos), además de ejecutivos de distintas entidades de la city porteña.

La decisión fue tomada por el Banco Central.
El Banco Central aumenta el encaje y fortalece el control de la posición en dólares de bancos

Según publicó Ámbito, el encuentro es virtual y cuenta con la participación de más de 200 personas. Entre los presentes hay directivos de Adeba (bancos privados nacionales), ABA (internacionales), ABE (banca especializada) y Abappra (públicos), además de ejecutivos de distintas entidades de la city porteña.

El Gobierno lanzó para el próximo lunes una licitación extraordinaria de deuda para absorber el excedente de liquidez. El propósito es impedir que los pesos que no fueron renovados en la licitación del miércoles vayan al dólar.

Por otra parte, la entidad que preside Santiago Bausili, decidió implementar cambios en el sistema de encajes bancarios a través de la Comunicación "A" 8302. Estas normativas, que entrarán en vigor el 18 de agosto, tienen un impacto directo en la liquidez de los bancos y refuerzan el control sobre su posición global neta en moneda extranjera.

Al endurecer estas regulaciones, el BCRA no solo busca limitar la cantidad de pesos que pueden circular, sino también incentivar a las entidades a invertir en los instrumentos de deuda diseñados para ese propósito.

NOTICIA EN DESARROLLO

