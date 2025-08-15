Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de agosto

16 de agosto de 2025 Inicio
Sin operaciones por la jornada de viernes no laborable, la divisa norteamericana operó a los valores de cierre del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta. El blue se ubicó por encima del precio del oficial.

Dólar hoy

En una jornada sin operaciones por el día no laborable, el dólar oficial cotizó este viernes a los mismos valores del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310), bajó $15 y el mayorista llegó a tocar $1.280 tras el bajo rollover de vencimientos de deuda en pesos de la primera subasta del mes de agosto, donde el Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los $15 billones. En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.320.

El tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.332.

