El Banco Central afirmó que la morosidad "ya llegó a su pico" y advirtió que no habrá "propuestas populistas"

El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, aseguró que los créditos bancarios destinados a las áreas privadas "vienen creciendo desde mayo y han acelerado". Además, defendió la propuesta de reforma de la Carta Orgánica.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, se refirió a los niveles récord de morosidad por préstamos y tarjetas de crédito y marcó que "está llegando o ya ha llegado a su pico". Además, respaldó la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Werning brindó un discurso en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas, en el que afirmó que hay una estabilidad de la mora cerca del 7,7% en los últimos tres meses y señaló que los atrasos en los pagos "está llegando o ya ha llegado a su pico". También remarcó que la entidad no realizará "propuestas populistas".

En tal sentido, afirmó que los créditos bancarios destinados a las áreas privadas "vienen creciendo desde mayo y han acelerado", mientras que se refirió a la postura de la entidad: "Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés. Hoy los bancos tienen capital de sobra. Claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera".

En tanto, respaldó la modificación de la Carta Orgánica impulsada por el Gobierno y advirtió que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal fue una constante de "todas las gestiones desde el colapso de la Convertibilidad", con la excepción del gobierno de Javier Milei.

En este marco, explicó que la iniciativa busca blindar por ley el ordenamiento monetario aplicada por la administración de La Libertad Avanza. En esta línea, ejemplificó con un estudio de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que señala que los países latinoamericanos que consagraron la independencia de sus bancas centrales lograron en dos años un impacto positivo de hasta 10 puntos en sus principales indicadores económicos.

Con la morosidad en torno al 13%, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto

Con la morosidad en torno al 13% en julio, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto, según el último informe de First Capital Group. Guillermo Barbero, un socio de la consultora, advirtió sobre un "ritmo mensual creciente" del promedio de la caída "confirma que la contracción se está acelerando".

La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y -10,1% anual", apuntó Barbero.

En cuanto al saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 15,9% mensual y llegó a u$s670 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 1,5%, contra los u$s660 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

"El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año", explicó el socio de First Capital Group.