Diego Santilli sumó el apoyo de Rolando Figueroa para la reforma electoral y del Banco Central

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizó su diálogo con los gobernadores y se reunió con Rolando Figueroa en la Casa Rosada, donde sumó el apoyo del neuquino para la reforma electoral y del Banco Central impulsadas por el Gobierno. Además, confirmó que el régimen de "zonas frías" para el gas en la Patagonia "se mantendrá como hasta ahora".
La cartera encabezada por Santilli informó que el ministro coordinador expuso durante el encuentro que el régimen de zonas frías para la Patagonia quedará como estuvo dispuesto originalmente. Los mandatarios provinciales buscaban garantías sobre los beneficios eléctricos, mientras que la administración libertaria necesitaba respaldo legislativo para avanzar con la modificación del esquema vigente.
Por su parte, Figueroa apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno y remarcó la importancia de la entidad. "Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda. Cuidar el valor de nuestra moneda es cuidar el salario. Es cuidar la jubilación. Es cuidar el ahorro. Es cuidar el esfuerzo de millones de argentinos que todos los días se levantan temprano para trabajar y salir adelante", expresó.
Diego Santilli junto a Rolando Figueroa.
"Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después", agregó en esta línea.
En tanto, el gobernador de Neuquén alertó sobre el impacto del Índice de Precios al Consumidor. "Durante demasiados años en la Argentina se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria. Y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación. La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta", remarcó.
En tal sentido, se refirió a los efectos de la inflación en la población: "El que tiene ahorros puede defenderse. El que tiene activos puede defenderse. El que conoce o puede acceder a instrumentos financieros también puede defenderse. Pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte".
Las cinco puntos de Javier Milei para reformar el Banco Central
- Preservar el valor de la moneda: "La nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda) que conlleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios en unidades monetarias suben", plantea Milei.
- Prohibición absoluta de financiar al Estado: en el segundo punto se plantea que el Banco Central no financie tanto al Tesoro nacional, como las provincias o los municipios. También prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario, con el objetivo de evitar la emisión para cubrir déficit fiscales.
- Independencia del presidente del BCRA: "Si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no sólo de la Cámara de Senadores sino también de la Cámara de Diputados", aclara el mandatario.
- Limitar el uso de las ganancias del BCRA: en este caso, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. Es decir, aquellos resultados derivados de la valorización de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda pública.
- Derogar los cambios incorporados en la Carta Organiza: sobre el final, Milei plantea suprimir las modificaciones introducidas en la reforma de la Carta Orgánica de 2012, entre ellas el esquema de Letras Intransferibles utilizado para financiar al Estado con reservas internacionales.