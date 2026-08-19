Diego Santilli sumó el apoyo de Rolando Figueroa para la reforma electoral y del Banco Central El jefe de Gabinete recibió en la Casa Rosada al gobernador de Neuquén y consiguió el respaldo a ambas iniciativas. Además, confirmó que el régimen de zonas frías para el gas en la Patagonia "se mantendrá como hasta ahora". Por Agregar C5N en









Diego Santilli junto a Rolando Figueroa.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizó su diálogo con los gobernadores y se reunió con Rolando Figueroa en la Casa Rosada, donde sumó el apoyo del neuquino para la reforma electoral y del Banco Central impulsadas por el Gobierno. Además, confirmó que el régimen de "zonas frías" para el gas en la Patagonia "se mantendrá como hasta ahora".

La cartera encabezada por Santilli informó que el ministro coordinador expuso durante el encuentro que el régimen de zonas frías para la Patagonia quedará como estuvo dispuesto originalmente. Los mandatarios provinciales buscaban garantías sobre los beneficios eléctricos, mientras que la administración libertaria necesitaba respaldo legislativo para avanzar con la modificación del esquema vigente.

Por su parte, Figueroa apoyó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno y remarcó la importancia de la entidad. "Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda. Cuidar el valor de nuestra moneda es cuidar el salario. Es cuidar la jubilación. Es cuidar el ahorro. Es cuidar el esfuerzo de millones de argentinos que todos los días se levantan temprano para trabajar y salir adelante", expresó.

Diego Santilli junto a Rolando Figueroa. "Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después", agregó en esta línea.

En tanto, el gobernador de Neuquén alertó sobre el impacto del Índice de Precios al Consumidor. "Durante demasiados años en la Argentina se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria. Y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación. La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta", remarcó.