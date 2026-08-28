Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de agosto

La divisa estadounidense operó a $1.485 para la compra, en el valor oficial minorista, y a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Además, a nivel mayorista se ubicó sobre los $1.500.

El dólar cerró la semana por encima de los $1.500.

El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación y finalizó una semana con tendencia a la suba. Lo acumulado en la semana es de $15, mientras la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

Por su parte, el mayorista superó los $1.500 este lunes, un nivel que durante las últimas semanas se transformó en una referencia clave para el mercado y que el Gobierno busca sostener mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez.

El miércoles se trató de una jornada clave ya que era el día fijado para el fixing, la definición de la cotización del dólar mayorista al que se liquidarán el próximo lunes 31 la Lelink emitida por el Tesoro en pesos por un monto equivalente a los u$s2.600 millones.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.512.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.608,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.537,49.