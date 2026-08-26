Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y pasa al Senado

La Libertad Avanza en la Cámara baja reunió el quórum y los votos necesarios para que el proyecto presentado por el Gobierno avance a la Cámara baja. Cuáles eran sus puntos centrales.

La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto pasará al Senado para convertirse en ley , si es que La Libertad Avanza (LLA) consigue el quórum y los votos necesarios como sucedió este miércoles.

El proyecto fue aprobado con 144 votos afirmativos, 102 votos negativos y 9 abstenciones . El presidente Javier Milei lo había presentado y explicado por cadena nacional. Además, LLA agregó al temario de esta sesión la Ley Joaquín para que garantizarse que la oposición permanezca en sus bancas.

También esta contemplado que la Cámara baja trate la Ley de Inocencia Fiscal II, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de Singapur , entre otras iniciativas.

Durante el debate, la diputada libertaria Juliana Santillán defendió el proyecto y argumentó: “Lo que hace es convertir en ley con fuerza de política de Estado lo que el equipo económico del presidente Milei viene haciendo desde el primer día de su gestión”.

“ Es blindaje institucional : se van a prohibir de manera absoluta los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario, para que ningún gobierno futuro, sea del signo que sea, pueda volver a usar al Banco Central como si fuera un cajero automático del Tesoro”, consideró la legisladora.

Itai Hagman, diputado peronista por Patria Grande.

Mientras que el diputado peronista Itai Hagman advirtió al comienzo del debate que "la reforma del BCRA viene a blindar una política cuyos resultados no fueron los que el Gobierno esperaba".

"Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país", marcó y recordó que con el DNU 70/23 eliminaron las regulaciones a las tasas de interés que generaron altos niveles de endeudamiento. "Con esta reforma garantizan que esas tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose de millones de argentinos que hoy sufren para sostener su nivel de vida", alertó el legislador.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).

"Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo). Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.

"Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario. Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.

Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.

"Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas. Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece cómo funciona el Banco Central de la República Argentina. Se trata de la Ley 24.144, sancionada en 1992, que fija la misión del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede desempeñarse.

En tal sentido, fija las atribuciones del directorio del Banco Central, el manejo de las reservas internacionales y las políticas monetaria y cambiaria. Además, contempla la fiscalización de las entidades financieras y los criterios para el financiamiento al Estado. Se trata del marco legal que determina cuál es el rol del Banco Central dentro de la economía argentina y cuál debe ser su relación con el Poder Ejecutivo.

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El artículo 20 es una de las cláusulas clave de la ley actual al regular los "adelantos transitorios" destinados al Tesoro. Bajo este esquema, el Banco Central puede prestarle al Ejecutivo hasta un 12% de la base monetaria, mientras que también habilita un crédito extra de hasta el 10% de los ingresos en efectivo recaudados por el Estado en el último año. Los préstamos deben saldarse en un plazo máximo de un año, por lo que en caso de que no haya una devolución, el organismo queda imposibilitado de otorgar nueva asistencia hasta que la cancelación de la deuda.