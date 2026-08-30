Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

El dólar oficial minorista acumuló un alza de $15 durante la semana. Pexels

El dólar minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, que culminó la semana con un alza acumulada de $15 que lo dejó en su pico del año.

En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas.Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Durante julio, la compra de billetes y divisas para ahorro trepó a u$s3.461 millones, récord desde octubre de 2025, y 42% superior a la cifra de junio.

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.