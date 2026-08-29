29 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

El oficial minorista opera a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que entre los financieros, el MEP y el blue se comercializan arriba de los $1.540.

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El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. 

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. 

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El dólar minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operatoria oficial. En una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria, entre los financieros, el MEP y el blue se comercializan arriba de los $1.540.

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El dólar cierra agosto arriba de los $1.500.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.512.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.608,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.537,49.

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