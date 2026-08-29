Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto El oficial minorista opera a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que entre los financieros, el MEP y el blue se comercializan arriba de los $1.540. Por Agregar C5N en









El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. Pexels

El dólar minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operatoria oficial. En una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria, entre los financieros, el MEP y el blue se comercializan arriba de los $1.540.

En materia política, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas.Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.