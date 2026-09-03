3 de septiembre de 2026 Inicio
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Con la morosidad en torno al 13%, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto

Trimestre a trimestre cada vez más personas dejan de usar este medio de pago, según el último informe de First Capital Group. El promedio de caída es de 1,13% trimestral, 0,98% semestral y 0,84% anual, lo que implica que la contracción se está acelerando.

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Cayó el uso de las tarjetas de crédito.

Cayó el uso de las tarjetas de crédito.

Con la morosidad en torno al 13% en julio, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto, según el último informe de First Capital Group. Guillermo Barbero, un socio de la consultora, advirtió sobre un "ritmo mensual creciente" del promedio de la caída "confirma que la contracción se está acelerando".

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"La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y -10,1% anual", apuntó Barbero.

En cuanto al saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 15,9% mensual y llegó a u$s670 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 1,5%, contra los u$s660 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

"El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año", explicó el socio de First Capital Group.

¿Pueden usar tarjeta de crédito las personas morosas?

Según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) relevó que 5,9 millones de personas tenían deudas en situación irregular en julio, lo que representa al 28% de quienes cuentan con algún tipo de crédito. Para ser considerada irregular, una deuda debe acumular más de 90 días de atraso.

En el conjunto del sector privado no financiero, la mora pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio. El incremento fue más pronunciado entre los hogares: el indicador avanzó del 12,77% al 12,94%. En las empresas, en tanto, pasó del 3,50% al 3,61%.

"Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual", recordó Barbero.

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