Con la morosidad en torno al 13%, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto Trimestre a trimestre cada vez más personas dejan de usar este medio de pago, según el último informe de First Capital Group. El promedio de caída es de 1,13% trimestral, 0,98% semestral y 0,84% anual, lo que implica que la contracción se está acelerando. Por Agregar C5N en









Cayó el uso de las tarjetas de crédito.

Con la morosidad en torno al 13% en julio, el uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto, según el último informe de First Capital Group. Guillermo Barbero, un socio de la consultora, advirtió sobre un "ritmo mensual creciente" del promedio de la caída "confirma que la contracción se está acelerando".

"La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y -10,1% anual", apuntó Barbero.

En cuanto al saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 15,9% mensual y llegó a u$s670 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 1,5%, contra los u$s660 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

"El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año", explicó el socio de First Capital Group.

¿Pueden usar tarjeta de crédito las personas morosas? Según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) relevó que 5,9 millones de personas tenían deudas en situación irregular en julio, lo que representa al 28% de quienes cuentan con algún tipo de crédito. Para ser considerada irregular, una deuda debe acumular más de 90 días de atraso.