"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran La prestigiosa revista de música la distinguió por encabezar el tour latino más lucrativo de todos los tiempos con Las mujeres ya no lloran World Tour 2025.







La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera. Redes sociales

La cantante colombiana Shakira recibió el Premio Global Touring Icon de Billboard, una distinción que la encuentra en su mejor momento: "Siento que apenas estoy comenzando".

El galardón le fue otorgado por el éxito sin precedentes de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour 2025, que marcó un récord histórico: es la gira encabezada por una mujer más taquillera de todos los tiempos en el circuito latino.

Al recibir el galardón, la intérprete de temas como La Fuerte, Te Felicito y TQG dijo: "Siento que apenas estoy comenzando mi carrera", mientras continúa con la gira que la consolidó como artista latina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de billboard (@billboard) “Como tu mánager de gira desde hace mucho tiempo, estoy muy orgulloso y verdaderamente honrado de presentarte el primer premio anual Billboard Global Icon Tour Award”, dijo el director de la gira Marty Hom, quien también ha trabajado con Fleetwood Mac, Barbra Streisand y los Rolling Stones.

“Tenemos la oportunidad de ser testigos todos los días de lo duro que trabajas para ofrecer el mejor espectáculo posible para todos tus fans”, remarcó el manager de la artista.

Shakira en Argentina: las fechas de su gira global Shakira tiene tres fechas programadas en Argentina como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025. La convocatoria será el 8,9 y 11 de diciembre en el estadio del club Vélez Sarsfield, como cierre de la etapa latinoamericana.