La CGT continaurá como un triunvirato y eligió a sus nuevas autoridades

Representantes de distintos gremios ratificaron que la conducción será a través de un triunvirato. Se espera que, con esta nueva estructura conformada, emitan una postura oficial ante la posible reforma laboral. Por







La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este miércoles que continuará con la conducción bajo la figura de un Triunvirato, tras un congreso realizado en el estadio Obras Sanitarias de Capital Federal. La composición del tridente conductor estará formado por Jorge Sola, del gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), y Octavio Argüello, de Camioneros y afín a Hugo Moyano.





Según consignó Ámbito, hubo resistencia desde algunos sectores que pretendían volver a concentrar el poder en un único secretario general. Por los gastronómicos, su representante Luis Barrionuevo y sus aliados Roberto Fernández y Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), expresaron su desacuerdo con una nueva conducción y exigieron que se mantengan las autoridades actuales. Estos sectores del ala dura argumentaron que la falta de experiencia de Jerónimo y su vinculación con Gerardo Martinez, de OUCRA, eran motivos suficientes para frenar la elección y prorrogar por 6 meses el modelo actual.





Existió una intención de sumar una figura femenina como parte del triunvirato, pero quedó sin efecto en la conformación final de la cúpula del poder sindical. Maia Volcovinsky, de Union de Empleados Judiciales de la Nación, que se presentaba como opción y contaba con el apoyo de varias compañeras sindicalistas, se mantendrá en las primeras filas pero sin ocupar un cargo directivo.

Habrá dos puntos clave que la nueva conducción: por un lado, mantener la unidad a pesar de las rispideces y conflictos internos. Por el otro, se espera que definan una postura y que tomen acciones respecto a la reforma laboral que pretende Javier Milei y sus legisladores.