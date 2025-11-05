La CGT continaurá como un triunvirato y eligió a sus nuevas autoridades

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este miércoles que continuará con la conducción bajo la figura de un Triunvirato, tras un congreso realizado en el estadio Obras Sanitarias de Capital Federal. La composición del tridente conductor estará formado por Jorge Sola, del gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), y Octavio Argüello, de Camioneros y afín a Hugo Moyano.
