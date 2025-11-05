5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno confirmó las sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con la nueva agenda

El Ejecutivo intentará implementar con los proyectos de reforma laboral, tributaria y penal.

Por
Se confirmaron las extraordinarias en el Congreso.

Se confirmaron las extraordinarias en el Congreso.

El Gobierno confirmó este martes que llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación del 10 al 31 de diciembre para intentar avanzar con los proyectos de reforma laboral, tributaria y penal.

Te puede interesar:

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Además, también se encuentra en agenda el tratamiento del Presupuesto 2026, el cual desde Casa Rosada tienen intenciones de llevarlo al recinto con el nuevo cuerpo de legisladores, luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales.

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a C5N el llamado a las sesiones extraordinarias para el último mes del año, aunque no se descarta hacerlo extensivo para enero y febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1986128763264893006&partner=&hide_thread=false

El resultado del 26 de octubre fue un aire fresco para el bloque de La Libertad Avanza (LLA) que sumará varias bancas y, junto a los legisladores del PRO, tienen asegurado el tercio necesario para bloquear cualquier freno sobre vetos. Además permite abrir diversas negociaciones con gobernadores aliados para sumar votos que serían claves para la aprobación de los proyectos a presentar.

En la Cámara Baja, se repartieron 127 bancas, de las cuales LLA ganó 64, mientras que por detrás le siguieron Fuerza Patria (44), Provincias Unidas (8), partidos locales (6), el Frente de Izquierda (3) y otros partidos (2). Por otro lado, en el Senado se repartieron 24 y los liberarios sumaron 13. Luego, le siguieron Fuerza Patria (9) y otros partidos (2).

Los detalles de los proyectos que el Gobierno buscará tratar en sesiones extraordinarias

Reforma laboral: más flexibilización y menos costos para las empresas

El Gobierno trabaja en una propuesta que podría incluir la extensión del horario laboral hasta 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la existencia de acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad) y aumentos salariales por productividad.

La Libertad Avanza había incluido cambios en la legislación laboral en el DNU 70/2023 -que fueron declarados inconstitucionales por la Justicia- y en la Ley Bases. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.

Flexibilización y Modificaciones Contractuales

  • Irrenunciabilidad de derechos: Se mantiene la nulidad de cualquier acuerdo que reduzca derechos laborales, pero se permite la homologación de modificaciones esenciales del contrato de trabajo por la autoridad de aplicación (Art. 12).
  • Facultad de modificar formas y modalidades del trabajo: El empleador puede introducir cambios en la prestación laboral, siempre que no sean irrazonables, no alteren elementos esenciales del contrato ni causen perjuicio material o moral al trabajador. Si se incumple, el trabajador puede considerarse despedido sin causa (Art. 66).
  • Medidas disciplinarias: Se establecen plazos y procedimientos para cuestionar sanciones disciplinarias (30 días corridos para impugnar), y se exige notificación fehaciente (Art. 67).

Formas de Pago y Recibos

  • Pago de salarios: Se permite el pago en efectivo, cheque, transferencia bancaria o mediante cuentas en entidades autorizadas (Art. 124).
  • Recibos digitales: Se admite la entrega de recibos de pago en formato electrónico, con conservación digital (Art. 139 y 143).
  • Contenido del recibo: Se detalla la información obligatoria, como datos del empleador y trabajador, remuneración, deducciones, y aportes (Art. 140).

Vacaciones

  • Flexibilización: Las vacaciones pueden otorgarse en forma fragmentada (mínimo 1 semana) y se extiende el plazo para su goce hasta el 30 de abril del año siguiente. Se garantiza que, al menos cada 2 años, el trabajador disfrute de sus vacaciones en temporada de verano, salvo que opte por lo contrario (Art. 154).

Banco de Horas y Flexibilidad Laboral

  • Régimen de horas extras y banco de horas: Las convenciones colectivas de trabajo pueden establecer regímenes flexibles, como:
    • Banco de horas: Acumulación de horas extras para compensarlas con tiempo libre en el futuro.
    • Francos compensatorios: Días libres adicionales en lugar de pago por horas extras.
    • Horas extras: Regulación de su uso y compensación.
  • Límites:
    • Se deben respetar los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad.
    • Los regímenes deben adecuarse a las modalidades de producción y condiciones propias de cada actividad, siempre contemplando el beneficio e interés de los trabajadores.

Enfermedad y Accidentes

  • Plazos de licencia: Se extienden los períodos de licencia por enfermedad inculpable:
    • Hasta 6 meses para trabajadores con menos de 5 años de antigüedad.
    • Hasta 12 meses para trabajadores con más de 5 años de antigüedad o con carga familiar (Art. 208).
  • Conservación del empleo: Si el trabajador no puede reincorporarse después de la licencia, el empleador debe conservar su empleo por 1 año adicional (Art. 211).

Desde el oficialismo sostienen que el esquema apunta a “dinamizar la contratación” y reducir los costos para las Pymes, mientras que los gremios ya anticiparon un fuerte rechazo.

Reforma tributaria: simplificación y baja gradual de impuestos

En paralelo, el Ejecutivo prepara una reforma tributaria integral que apunta a reducir la presión fiscal y unificar tributos. Según trascendió, el paquete incluiría:

Cambios en el Impuesto a las Ganancias

Una de las piezas centrales es la baja del impuesto a las Ganancias para personas físicas (asalariados y jubilados). En concreto:

  • Se elevará el Mínimo No Imponible (MNI), de modo que quienes hoy pagan a partir de determinado nivel de ingresos vean liberado parte del tributo.

  • Se ampliarán las deducciones personales, que actualmente están “muy bajas” según analistas. Por ejemplo: deducción por servicio doméstico o alquiler, crédito hipotecario, etc.

  • También se incluye la expansión del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) o “plan colchón” para quienes adhieran, con exención por informar patrimonio si tienen solo ingresos argentinos.

“IVA dividido” y reorganización federal

Otro eje fuerte de la reforma es el diseño de un nuevo esquema para el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

  • El ministro Caputo adelantó que el IVA será “dividido” entre la Nación y las provincias, con la intención de fomentar competencia impositiva entre las jurisdicciones.

  • Bajo el planteo, del 21% actual se proyectaría que la Nación perciba un 12% y las provincias 9% del gravamen. Esto aún no está formalizado.

  • Además, el Gobierno pidió a las provincias avanzar en la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), considerado uno de los más distorsivos.

Reforma del Código Penal: penas más duras y nuevos delitos

La tercera pata del plan reformista será la actualización del Código Penal, una promesa de larga data que el oficialismo busca concretar con un enfoque de “el que las hace las paga” frente al delito. Los detalles más importantes son:

  • Prisión perpetua sin libertad condicional: la reforma propone que quien cometa delitos graves no pueda acceder a la libertad condicional, debiendo cumplir íntegramente la pena. En casos de reincidencia múltiple, la prisión efectiva podría extenderse hasta 40 años.
  • Delitos imprescriptibles: los homicidios, los delitos sexuales, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles.
  • Decomiso anticipado de bienes: prevé que los bienes vinculados con el delito puedan ser decomisados anticipadamente a favor del Estado, incluso antes de una condena firme.
  • Presunción en favor de la autoridad y legítima defensa especial: el borrador incluye una disposición que declara que “no será punible quien obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Esto implicaría invertir la carga de la prueba en ciertos casos de uso de armas por parte de Fuerzas de Seguridad.
  • Nuevas tipificaciones delictivas: Se fijarían penas de 5 a 15 años de prisión para quienes “reciban y entreguen ilegítimamente a una persona menor de edad”. El borrador también menciona una nueva modalidad de fraudes informáticos, impulsados incluso por inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión y multas proporcionales. Las apuestas ilegales, los juegos de azar online, los ciberdelitos y la pornovenganza también son tenidos en cuenta en el documento.
  • Narcotráfico: se elevan de manera exponencial las penas y se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias peligrosas.
  • Corrupción: se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal. También se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se agravan las sanciones por falso testimonio.
  • Se suben las penas de homicidio simple a 30 años de prisión. Actualmente, el castigo es de 8 a 25 años de cárcel. Además, se amplían los supuestos de homicidio agravado, que conllevan prisión perpetua.
  • Se aumentan los años de cárcel para delitos sexuales, se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales y se agravan las escalas por grooming y difusión de material de abuso infantil por redes sociales o con inteligencia artificial.

El documento fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que se formó en el 2024. Fue integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Javier Milei hablará el jueves en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en su décimo cuarto viaje a Estados Unidos.

Milei viaja a EEUU por 14° vez: sin encuentro con Trump, de qué se trata el evento al que asistirá

Las personas que quieran acceder a este tipo de armamentos deberán cumplir requisitos estrictos.

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

Javier Milei viajará de nuevo al exterior.

La agenda del viaje de Milei: visita a Miami, cena en la CPAC y asunción del presidente Paz en Bolivia

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: Gracias y hasta siempre

Guillermo Francos se despidió de la jefatura de Gabinete tras renunciar a su cargo: "Gracias y hasta siempre"

Tener trabajo ya no es sinónimo de alimentarse bien.

La crisis en números: el 15% de los asalariados en el país no logra alimentarse bien

Rating Cero

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 10 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 10 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 10 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 11 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 11 minutos