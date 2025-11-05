Los agentes migratorios de Estados Unidos allanaron una guardería de niños en Chicago Según relataron los testigos, los efectivos arrastraron a una de las maestras hasta la puerta, donde finalmente la esposaron y se la llevaron. "El lunes, mi hija dio sus primeros pasos con ella", contó una madre. Por







Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a tres mil migrantes en Chicago. Reuters

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) allanaron este miércoles una guardería de niños en la ciudad de Chicago para detener a una de las maestras de la institución.

Según las imágenes de la televisión local WGN-TV, dos hombres de ICE -uno de ellos usaba un pasamontañas- entraron a la guardería "Rayito de Sol" y arrastraron a la docente a la puerta del local, donde finalmente le pusieron las esposas y se la llevaron detenida. La mujer fue identificada como Diana Santilla, nació en Colombia y, en medio de sus gritos de socorro, gritó: "tengo papeles".

El integrante de la Cámara de Representantes Mike Quigley, demócrata del estado de Illinois, declaró que los agentes de ICE detuvieron a la mujer delante de los niños que asisten a la guardería y que ellos quedaron "consternados". "Los niños lloraban, los padres lloraban. Esta es una escena que no vamos a olvidar", aseguró Tara Goodarzi, una abogada que dejó a su hijo de tres años en el lugar, justo en el momento que llegaron los agentes migratorios.

Laura Tober, madre de una alumna de Santillana, la describió como amable y cariñosa. "El lunes, mi hija dio sus primeros pasos con ella y estaba deseando contármelo", contó.

Por su parte, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en el que aseguró que los agentes de la ICE persiguieron a una mujer y un hombre colombianos hasta la entrada de la guardería después de que huyeran de un "control de tráfico selectivo".