6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Independiente Rivadavia le ganó por penales un partido inolvidable a Argentinos y es el campeón de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se llevó la gloria en Córdoba y alcanzó su primer título en la élite del fútbol argentino, al empatar por 2-2 al Bicho con 9 jugadores y ganar la serie desde los doce pasos. A dos años de su ascenso a Primera División, el equipo de Alfredo Berti escribió un capítulo inolvidable en su historia y jugará la Copa Libertadores 2026.

Por
Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.

Todo Independiente festeja el gol de Alex Arce

Todo Independiente festeja el gol de Alex Arce, el primero de los mendocinos.

Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Argentina. La Lepra mendocina se llevó la gloria en Córdoba, tras empatar 2-2 un partido épico, donde terminó con 9 jugadores y, en la tanda de penales, se quedó con la serie desde los doce pasos. Así, el equipo de Alfredo Berti, a dos años de su ascenso a Primera División, se coronó con su primer título en la élite del fútbol argentino y jugará la Copa Libertadores 2026.

La lluvia torrencial obligó a retrasar el partido por casi una hora.
Te puede interesar:

River quedó eliminado de la Copa Argentina: perdió por penales frente a Independiente Rivadavia en la semifinal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1986263773750202593&partner=&hide_thread=false

En una de las finales más recordadas del torneo federal, los mendocinos se consagraron en un campeonato inolvidable, en un encuentro con cuatro goles, tres expulsados (bien llevado por el árbitro Nicolás Ramírez) en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

Independiente se había adelantado con goles de Álex Arce y Matías Fernández, pero las expulsiones de Franco Amarfil en el primer tiempo, y Alejo Osella sobre el final, le dieron vida al Bicho que lo empató agónicamente, a través de Alan Lescano y Erik Godoy.

En la definición por penales, los de Alfredo Berti, que fue expulsado y estalló contra el árbitro, fueron más efectivos y alzaron el trofeo con Gonzalo Marinelli, que debió reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión, como figura en el arco.

Embed

Mirá los goles del partido entre Argentinos Jrs. e Independiente Rivadavia

Embed
Embed
Embed
Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

argentinos e independiente rivadavia se disputan la copa argentina, en una final clave que miran boca y river

Argentinos e Independiente Rivadavia se disputan la Copa Argentina, en una final clave que miran Boca y River

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina.

Todo confirmado: cuándo y dónde será la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Lionel Messi fue el más aplaudido en la cumbre de CEOs y empresarios.

Video: la increíble ovación a Lionel Messi en el America Business Forum: "Más que a los presidentes"

Marcelo Gallardo, tras renovar en River: Tengo energías para redoblar la apusta

Marcelo Gallardo, tras renovar en River: "Tengo energías para redoblar la apuesta"

Stefano Di Carlo encabezó la conferencia de prensa junto a Marcelo Gallardo.

Di Carlo anunció la renovación del contrato de Gallardo: "Él siempre es lo mejor para River"

Con solo 26 años, el defensor vive un presente que lo ubica entre los mejores centrales del planeta.

Los posibles equipos a los que podría ir Cuti Romero antes del Mundial 2026

Rating Cero

Bizarrap y Daddy Yankee.
play

Histórica colaboración: Bizarrap lanzó junto a Daddy Yankee la "BZRP Music Session #0/66"

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine.
play

Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel

Warner Bros. Discovery está a la venta y hay muchos interesados.

Warner Bros. recibió varias propuestas para la venta: de cuántos millones de dólares se trata

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

últimas noticias

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a tres mil migrantes en Chicago.

Los agentes migratorios de Estados Unidos allanaron una guardería de niños en Chicago

Hace 20 minutos
Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia le ganó por penales un partido inolvidable a Argentinos y es el campeón de la Copa Argentina

Hace 28 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3828 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hace 44 minutos
El nuevo alcalde de Nueva York lanzó una campaña no solo para bajar los precios en el próximo Mundial, sino también para que haya un cupo de asientos para los residentes locales.

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, comenzó una campaña para bajar los precios de las entradas para el próximo Mundial

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.319 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hace 1 hora