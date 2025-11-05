6 de noviembre de 2025 Inicio
Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, comenzó una campaña para bajar los precios de las entradas para el próximo Mundial

“No nos limitamos a la vivienda, el cuidado infantil y el transporte público. También a los momentos que brindan tanta alegría a los neoyorquinos, como la Copa Mundial del próximo año”, aseguró el joven alcalde.

El nuevo alcalde de Nueva York lanzó una campaña no solo para bajar los precios en el próximo Mundial

El nuevo alcalde de Nueva York lanzó una campaña no solo para bajar los precios en el próximo Mundial, sino también para que haya un cupo de asientos para los residentes locales.

Zohran Mamdani, el reciente alcalde electo de la ciudad de Nueva York y uno de los nuevos opositores al presidente estadounidense Donald Trump, comenzó una campaña dirigida a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) no solo para denunciar la plataforma oficial de reventas de entradas para la próxima Copa del Mundo que sucederá en la Gran Manzana. También, exigió bajarles el precio y que haya un mínimo de 15% de asientos disponibles para los residentes locales en donde se disputen los partidos el año que viene.

"El Mundial llega a Nueva York el año que viene y, como fanático al fútbol de toda mi vida, no podría estar más emocionado. Pero, ¿podrán los neoyorquinos de clase trabajadora ver los partidos?", se preguntó Mamdani en un spot de campaña para la alcaldía y que fue publicado hace dos meses, con motivo del inicio de la preventa de entradas para el máximo evento deportivo que tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como sus sedes. "Por primera vez, la FIFA utiliza precios dinámicos", denunció.

Entonces, el nuevo alcalde de Nueva York explicó que "determinarán en tiempo real cuánto pueden cobrar por cada entrada y se pueden revender en la plataforma oficial de la FIFA sin límite de precio". Luego, remató: "esto significa que puedes comprar una entrada por U$S 60 y venderla por U$S 6.000".

"A diferencia de los últimos tres mundiales, no hay nada reservado para los residentes", se quejó también Mamdani. "En resumen, el mayor evento deportivo del mundo se celebra en tu propia ciudad y no podrás asistir por su precio. Por eso, hago un llamamiento a todos los aficionados al fútbol para que acudan a la plataforma de la FIFA y pongan fin a los precios dinámicos", dijo el nuevo alcalde neoyorquino, quien abrió una plataforma especial para remitir las demandas a la organización del fútbol para exigir también "Limitar los precios de reventa y reservar el 15% de las entradas para residentes locales con descuento".

Mamdani se refirió a que la estrategia de ventas de la FIFA se llama "especulación de precios". "¿Qué significa?", preguntó Mamdani y luego no solo que sacó una "tarjeta de la codicia", sino que, con su característico tono cómico, también lanzó una serie de insultos que fueron censurados con un pitido agudo y la imagen borrada.

“El deporte se ha comercializado y corporativizado tanto que los aficionados se han convertido en una mercancía”, dijo Mamdani, en una reciente entrevista condedida al medio deportivo The Athletic. Además, reivindicó el goce como una parte esencial del ser humano. “No nos limitamos a la vivienda, el cuidado infantil y el transporte público. También a los momentos que brindan tanta alegría a los neoyorquinos, como la Copa Mundial del próximo año”

