Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas El cantante británico decidió anular su recital en el Movistar Arena "por motivos de agotamiento extremo" y es la tercera vez que hace lo mismo en Argentina.







Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Redes sociales

El cantante británico Steven Patrick Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos aquellos que tengan entradas para el recital del 8 de noviembre en el Movistar Arena deberán pedir el reembolso, ya que no hay posibilidad alguna de que se anuncie una nueva fecha.

A través de una publicación en conjunto de la productora Move Concerts Argentina y del microestadio Movistar Arena, se encargaron de confirmar la noticia. "Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires", expresaron en un primer lugar.

Por otro lado, se desligaron totalmente de la responsabilidad: "La situación es ajena a la producción local de Move Concerts Argentina y Movistar Arena". En cuanto a los fans que compraron tickets, agregaron que "el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus entradas, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria".

Esta es la tercera vez que Morrissey cancela un show en Argentina, ya que en julio de 2013 fue la primera vez que lo hizo y se justificó con "problemas de salud", de forma que no se presentó en Tecnópolis. Luego, en septiembre de 2023, se contagió dengue y pospuso la fecha para febrero de 2024, aunque finalmente la levantó de forma definitiva.

En último lugar Move Concerts Argentina y Movistar Arena, informaron que "ante cualquier duda o consulta, podés comunicarte a [email protected]", aunque lo más probable es que no haya demoras con respecto a la devolución del dinero de las entradas.