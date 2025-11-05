Histórica colaboración: Bizarrap lanzó junto a Daddy Yankee la "BZRP Music Session #0/66" El productor musical nacido en Ramos Mejía y el puertorriqueño se asociaron para esta nueva colaboración, que marca el regreso a los estudios de grabación del autor de "Gasolina", "La Despedida" y "Lo que pasó, pasó". El video del tema en Youtube, superó las 200 mil visualizaciones en apenas 30 minutos.







Bizarrap y Daddy Yankee. Instagram

El productor musical argentino Bizarrap acaba de lanzar la BZRP Music Session #0/66 en colaboración con Daddy Yankee, uno de los principales referentes del reggaetón a nivel mundial.

El anuncio de esta alianza se realizó el pasado martes a través de las plataformas digitales del DJ nacido en Ramos Mejía, quien publicó una imagen conceptual junto al texto: "@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66 – MAÑANA", detallando los horarios de estreno para las audiencias en los distintos husos de América y Europa.

La colaboración marca el regreso a los estudios de grabación del autor de "Gasolina", "La Despedida" y "Lo que pasó, pasó", conocido popularmente como el “Big Boss”. El artista puertorriqueño se había retirado oficialmente de los escenarios a finales de 2023, por lo que su participación en esta Session añade un significativo factor simbólico para sus seguidores y la industria.

Para el productor argentino, que ya trabajó con artistas como Shakira, Quevedo, Residente y Nicky Jam, entre otros, esta entrega significa el cierre de un período de relativo silencio creativo, siendo su última Music Session la número 61 junto al cordobés Luck Ra, lanzada en diciembre de 2024.

Embed - DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66