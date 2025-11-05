Stefano Di Carlo anunció la renovación del contrato de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026: "Él siempre es lo mejor para River"

El flamante presidente del Millonario encabezó una conferencia de prensa junto al DT en el estadio Monumental y confirmó la continuidad del Muñeco. "Hay que sustentar, dar apoyatura, acompañar y profundizar el camino que uno cree", afirmó.

El flamante presidente de River, Stefano Di Carlo , anunció la renovación del contrato de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario hasta diciembre de 2026 , en el marco de una conferencia de prensa en el estadio Monumental. Se trata de una de las primeras medidas de la nueva dirigencia del club de Núñez, luego de las elecciones que se desarrollaron el sábado en la institución.

Durante la conferencia de prensa junto a Gallardo, Di Carlo confirmó la continuidad del Muñeco como director técnico del Millonario en la previa del Superclásico contra Boca, que se desarrollará el domingo: "Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo que lo une con River hasta el 31 de diciembre de 2026".

En tal sentido, argumentó su decisión. "Se sustenta en dos cuestiones: primero, el cumplimiento de la palabra con el socio de River. Transcurrimos un proceso electoral en el que dimos definiciones respecto al proyecto de fútbol y siempre dijimos que tiene un hombre y apellido, que es Marcelo Gallardo , y así nos eligieron los socios de River y por eso le damos cumplimiento a esa continuidad y a esa propuesta que extendimos al socio", expresó.

"En segundo orden, responde a mi íntima convicción y de quienes me acompañan que los procesos y proyectos hay que sustentarlos en los momentos que no son buenos. En los momentos buenos es fácil estar y permanecer y en los no tan buenos, que los tiene como en todo proceso y proyecto, hay que sustentar, dar apoyatura, acompañar y profundizar el camino que uno cree y el que tiene que ver, en la larga, con los resultados que uno espera", agregó.

También remarcó la figura del DT del conjunto de Núñez: "Está la figura de Marcelo que lidera el proyecto de fútbol de River, su recorrido, credenciales, sus calidades profesionales y su equipo. Creo en su figura, su persona, su determinación, su foco y su capacidad de trabajo. Llevó esta institución a lo más alto".

En tanto, Di Carlo reconoció la compleja situación futbolística del equipo pero expuso que confía en que el entrenador lo revertirá. "Codo a codo y trabajando juntos, vamos a revertir cualquier situación transicional puede resultar incómoda pero sabemos que, en la larga, el proyecto y el plan es el mismo. Hay un alineamiento absoluto en términos de objetivos", expresó.

"Creemos profundamente en la capacidad de trabajo de este cuerpo técnico y Marcelo siempre es lo mejor para River. Nuestra locomotora que nos guía y que va para adelante es nuestro proyecto. Cualquiera que sienta que en River hay espacio para la comodidad o el confort, es un vagón que se desengancha y queda atrás. No es nuestro estilo. Creo profundamente en él. River volverá a ganar, tenemos la certeza absoluta", concluyó.

Marcelo Gallardo, sobre su renovación en River: "Tengo energías para redoblar la apuesta"

Marcelo Gallardo renovó su contrato como entrenador de River Plate hasta diciembre del 2026 y se mostró confiando de poder revertir la crisis deportiva que atraviesa el club millonario.

“Quiero agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que en la historia de River hemos atravesado muchas similares”, abrió Gallardo, consciente del mal año futbolístico del equipo.

“No somos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron los que queríamos. Soy consciente de eso”, admitió el técnico, que remarcó que su decisión se sostiene en “la energía, el deseo y la convicción de seguir redoblando la apuesta”.

Gallardo también tuvo palabras para los hinchas, cuyo respaldo volvió a destacar: “Quiero agradecer a todos los hinchas que se manifiestan con apoyo incondicional en este momento de River. Ese es un símbolo que hay que reconocer”.

Sobre la extensión del nuevo vínculo, explicó que “cada fin de año hacemos una evaluación y vamos revalidándonos todo el tiempo. En este caso decidimos ir año tras año para no estar atrapados en un vínculo extenso. Nadie está por encima de River”.

Fiel a su estilo, el entrenador cerró con una frase de compromiso total: “Soy un chico de la casa, un hombre de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso no entiende nada y no me conoce. He perdido mucho y he ganado, pero estoy seguro de que vamos a volver a ganar”.