Loto Plus: resultado del sorteo 3828 del miércoles 5 de noviembre de 2025

Este miércoles 29 de octubre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados. La modalidad Sale o Sale repartió casi $2.000.000 para 17 ganadores, cada uno.
Este miércoles 29 de octubre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 01 - 19 - 22 - 28 - 28 - 32
6 aciertos: vacante. Premio: $426.408.996
5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $1.433.860
4 aciertos: 486 ganadores. Premio: $4.720
Los números ganadores fueron: 11 - 12 - 16 - 28 - 38 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $5.479.127.387
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $3.823.627
4 aciertos: 241 ganadores. Premio: $9.519
Los números seleccionados fueron: 12 - 20 - 23 - 33 - 35 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $1.665.171.546
Los números ganadores fueron: 02 - 03 - 12 - 21 - 33 - 41
5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $1.738.012
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 8 de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $22.920.000.000.
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.