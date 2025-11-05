IR A
Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

El humorista se divorció de su esposa Felicitas Isse Moyano y comenzó un flamante romance con una mujer de 42 años.

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

En diálogo con el programa de televisión Puro Show, Pachu fue consultado por la veracidad de los rumores de su nuevo romance y lo confirmó: "Sí, es así. Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer. Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga". De esta manera, el humorista reveló que comenzó una relación amorosa con Paula Paparella.

Para finalizar, el hombre de 63 años enfatizó: "Está todo bien. Estoy tranquilo, pensando en el programa y en mis hijos. Es día a día, estamos bien". Con estas palabras, buscó mantener un perfil bajo con respecto a su nuevo romance y adelantó que no quiere exponer a su familia.

Tras rumores de una fuerte crisis, finalmente Pachu y Moyano se divorciaron, incluso a pesar de tener cuatro hijos Benjamín (1999), Iñaki (2000), Olivia (2005) y Joaquina (2009). Con fechas que no son públicas, el humorista se habría tomado un tiempo como soltero y luego conoció a Paparella.

Quién es Paula Paparella, la nueva novia de Pachu Peña

Con 42 años, Paula Paparella se desempeña en el ámbito de la moda y la estética, además de ser hija del reconocido estilista Leo Paparella.

A diferencia de Pachu, ella mantiene un perfil muy bajo y reservado, prefiriendo la privacidad y manteniéndose alejada de los medios. En cuanto a lo personal, no tuvo hijos y se desconoce si tuvo otras relaciones amorosas mediáticas, justamente por su personalidad fuera de los medios.

Paula Paparella ni siquiera tiene perfil público en Instagram.

