Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia El humorista se divorció de su esposa Felicitas Isse Moyano y comenzó un flamante romance con una mujer de 42 años.







Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos. Redes sociales

El humorista Pachu Peña se divorció de su esposa Felicitas Isse Moyano tras casi 20 años y confirmó que decidió volver a apostar al amor durante una entrevista con El Trece, por lo que se generaron muchas preguntas alrededor de quién es su nueva novia, ya que tiene 21 años menos que él.

En diálogo con el programa de televisión Puro Show, Pachu fue consultado por la veracidad de los rumores de su nuevo romance y lo confirmó: "Sí, es así. Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer. Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga". De esta manera, el humorista reveló que comenzó una relación amorosa con Paula Paparella.

Para finalizar, el hombre de 63 años enfatizó: "Está todo bien. Estoy tranquilo, pensando en el programa y en mis hijos. Es día a día, estamos bien". Con estas palabras, buscó mantener un perfil bajo con respecto a su nuevo romance y adelantó que no quiere exponer a su familia.

Embed Pachu Peña está en pareja y habló en #PuroShow: "Con mi pareja coincidimos de casualidad".@puroshowok pic.twitter.com/zuuvDUAfe1 — eltrece (@eltreceoficial) November 5, 2025 Tras rumores de una fuerte crisis, finalmente Pachu y Moyano se divorciaron, incluso a pesar de tener cuatro hijos Benjamín (1999), Iñaki (2000), Olivia (2005) y Joaquina (2009). Con fechas que no son públicas, el humorista se habría tomado un tiempo como soltero y luego conoció a Paparella.

Quién es Paula Paparella, la nueva novia de Pachu Peña Con 42 años, Paula Paparella se desempeña en el ámbito de la moda y la estética, además de ser hija del reconocido estilista Leo Paparella.