Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

En diálogo con el programa de televisión Puro Show, Pachu fue consultado por la veracidad de los rumores de su nuevo romance y lo confirmó: "Sí, es así. Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer. Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga". De esta manera, el humorista reveló que comenzó una relación amorosa con Paula Paparella.
Para finalizar, el hombre de 63 años enfatizó: "Está todo bien. Estoy tranquilo, pensando en el programa y en mis hijos. Es día a día, estamos bien". Con estas palabras, buscó mantener un perfil bajo con respecto a su nuevo romance y adelantó que no quiere exponer a su familia.
Tras rumores de una fuerte crisis, finalmente Pachu y Moyano se divorciaron, incluso a pesar de tener cuatro hijos Benjamín (1999), Iñaki (2000), Olivia (2005) y Joaquina (2009). Con fechas que no son públicas, el humorista se habría tomado un tiempo como soltero y luego conoció a Paparella.
Quién es Paula Paparella, la nueva novia de Pachu Peña
Con 42 años, Paula Paparella se desempeña en el ámbito de la moda y la estética, además de ser hija del reconocido estilista Leo Paparella.
A diferencia de Pachu, ella mantiene un perfil muy bajo y reservado, prefiriendo la privacidad y manteniéndose alejada de los medios. En cuanto a lo personal, no tuvo hijos y se desconoce si tuvo otras relaciones amorosas mediáticas, justamente por su personalidad fuera de los medios.