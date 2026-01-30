Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de enero

El oficial operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana estable en la que se consolidó la tendencia a la baja del mes de enero.

El dolar cerró el mes abajo de los $1.500.

El dólar oficial cotizó este viernes a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de jueves sin cambios y una semana marcada por la estabilidad cambiaria. Por su parte, el blue se ubicó en los $1.470, mientras que el mayorista se acercó lentamente a los $1.500.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de enero

En esta línea, el mayorista se ubicó a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones , luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual . En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

El dólar oficial cotizó a $1.414,11 para la compra y $1.465,01 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.447.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.492,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.460,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.448.