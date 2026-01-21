Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo en Davos y elogió "la acumulación de reservas"

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la titular del FMI, en el marco del Foro Económico Mundial. "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se volvió a reunir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , durante el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos y ratificó el rumbo del Gobierno.

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

En su cuenta de la red social X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente" , expresó.

En tanto, el cónclave se desarrolló mientras una delegación del FMI se prepara para visitar la Argentina en febrero debido a la segunda revisión del acuerdo y en la previa del 1° de febrero, cuando se registrará un nuevo vencimiento de deuda por u$s824 millones en intereses.

También se realizó después de que el organismo actualizara su Panorama Económico Mundial , en el que mantuvo las perspectivas para Argentina, que contemplan un crecimiento del 4% en 2026 y 2027, a la vez que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión "firme", pero bajo presiones significativas. Además, ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

De acuerdo con un cuadro anexo de un informe presentado el lunes en Bruselas, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado. Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

El discurso de Javier Milei en Davos, con críticas al socialismo

El presidente Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial, donde arremetió en duros términos contra el socialismo al destacar que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

Además, hizo referencia a "los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela". En este marco, abogó por volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Tras calificar como imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, Milei destacó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

A su vez, remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, para luego sumar: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.