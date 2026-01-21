21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo en Davos y elogió "la acumulación de reservas"

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la titular del FMI, en el marco del Foro Económico Mundial. "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", afirmó.

Por
Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

X (@KGeorgieva)
El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.
Te puede interesar:

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

En su cuenta de la red social X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/2014070093081084327&partner=&hide_thread=false

En tanto, el cónclave se desarrolló mientras una delegación del FMI se prepara para visitar la Argentina en febrero debido a la segunda revisión del acuerdo y en la previa del 1° de febrero, cuando se registrará un nuevo vencimiento de deuda por u$s824 millones en intereses.

También se realizó después de que el organismo actualizara su Panorama Económico Mundial, en el que mantuvo las perspectivas para Argentina, que contemplan un crecimiento del 4% en 2026 y 2027, a la vez que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión "firme", pero bajo presiones significativas. Además, ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

De acuerdo con un cuadro anexo de un informe presentado el lunes en Bruselas, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado. Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

El discurso de Javier Milei en Davos, con críticas al socialismo

El presidente Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial, donde arremetió en duros términos contra el socialismo al destacar que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

Además, hizo referencia a "los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela". En este marco, abogó por volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Tras calificar como imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, Milei destacó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

A su vez, remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, para luego sumar: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

caputo defendio el programa economico: es el camino para terminar con la inflacion

Caputo defendió el programa económico: "Es el camino para terminar con la inflación"

El BCRA compró u$s125 millones en el final de la semana.

El Banco Central compró dólares por 10° rueda consecutiva y acumuló casi u$s700 millones en el año

El economista realizó la publicación en X.

El Gobierno anunció que alcanzó el superávit fiscal en 2025 y se cumplió la meta del FMI

El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas

El BCRA compró dólares por octava rueda consecutiva.

Compra récord del Banco Central: adquirió el mayor monto de dólares en diez meses y ya suma más de u$s500 millones en 2026

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

Rating Cero

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

La Reini fue invitada al programa de Lozano y no se sintió bien tratada. Me sentí humillada dijo la influencer.

Tras el escándalo, La Reini redobló la apuesta contra Verónica Lozano: "Le voy a decir todo"

Los conductores vienen de hacer un buen rating en la medianoche de América.
play

Sorpresa: cuál es la famosa dupla de conductores de América que pasarían a Bendita en El Nueve

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

últimas noticias

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

Hace 35 minutos
play

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Hace 44 minutos
Victoria Cruz fue brutalmente agredida.

Habló la árbitra que fue golpeada en un partido de fútbol amateur: "Me siento humillada"

Hace 1 hora
La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

Hace 1 hora
play
El temporal extremo mantiene en alerta roja a Grecia, Italia, España y Portugal. 

El ciclón Harry azota Europa: las imágenes de los destrozos en Grecia, Italia, España y Portugal

Hace 1 hora