26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

La entidad monetaria sumó otros u$s39 millones, mientras que las reservas brutas se engrosaron nuevamente y alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

Por
El Banco Central volvió a comprar dólares.

El Banco Central volvió a comprar dólares.

El Banco Central compró otros u$s39 millones este lunes, por lo que las adquisiciones de la entidad monetaria ya superaron los u$s1.000 millones en enero. Además, las reservas brutas alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.
Te puede interesar:

El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva en el inicio de la semana

La entidad monetaria volvió a engrosar las reservas internacionales, que subieron u$s179 millones y cerraron en u$s45.740 millones, la cantidad más alta desde septiembre de 2021. Según consignó Ámbito, el aumento del oro en los mercados internacionales fue crucial en el incremento.

Santiago Bausili
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

En tanto, la compra de dólares se produjo en la jornada en la que el oficial minorista cotizó este lunes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una semana calma en la que acumuló una caída de $5. Por su parte, el blue subió a $1.490, mientras que el mayorista trepó a $1.437,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

En esta línea, el mayorista se ubica a alrededor del 9% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizaron el 26 de enero

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.437,30.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.511,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.465,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.442.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos en enero.

Tras otra semana de estabilidad, el dólar encara el cierre de enero cerca de los $1.400

La cotización del dólar sigue incentivando las colocaciones en moneda local.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de enero

Crecen las dificultades de las familias para afrontar las deudas.

La morosidad de los hogares se volvió a disparar en noviembre y alcanzó un nuevo máximo desde 2010

La entidad monetaria no para de comprar dólares en lo que va de enero.

El BCRA sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 

Tras varios días en baja, el dólar oficial cerró la semana con un leve rebote

Santiago Bausili es el presidente del Banco Central. 

El Banco Central flexibiliza el cepo para que las empresas cancelen deudas

Rating Cero

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Poco después de que Gael García Bernal confirmara su ruptura con Portman, confirmó públicamente su relación con Fonzi, con quien tiene dos hijos.

Natalie Portman criticó que la película Belén de Dolores Fonzi no haya quedado en los Oscars

Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
play

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos.

¿Nuevo romance? Esta famosa actriz argentina le respondió a Fito Páez y encendió los rumores

El conductor se sacó una foto con el joven.

Mario Pergolini tuvo un accidentado arranque de semana, con final feliz: "Desde hoy es mi mejor amigo"

últimas noticias

El Banco Central volvió a comprar dólares.

El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

Hace 11 minutos
Ángel Romero jugará en Boca.

Se terminó la espera: Boca presentó a Ángel Romero como su primer refuerzo

Hace 15 minutos
play
Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Hace 38 minutos
play

Caso Bastian: los conductores de los vehículos que chocaron y el padre del niño dieron negativo en drogas

Hace 40 minutos
Campeona del W35 de Buenos Aires.

Del dolor a la consagración: perdió a su padre, tuvo que frenar y volvió para ser campeona en Buenos Aires

Hace 41 minutos