El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

El Banco Central compró otros u$s39 millones este lunes , por lo que las adquisiciones de la entidad monetaria ya superaron los u$s1.000 millones en enero. Además, las reservas brutas alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva en el inicio de la semana

La entidad monetaria volvió a engrosar las reservas internacionales, que subieron u$s179 millones y cerraron en u$s45.740 millones, la cantidad más alta desde septiembre de 2021. Según consignó Ámbito, el aumento del oro en los mercados internacionales fue crucial en el incremento.

En tanto, la compra de dólares se produjo en la jornada en la que el oficial minorista cotizó este lunes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , tras una semana calma en la que acumuló una caída de $5 . Por su parte, el blue subió a $1.490, mientras que el mayorista trepó a $1.437,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

En esta línea, el mayorista se ubica a alrededor del 9% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

El dólar oficial cotizó a $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.437,30.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.511,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.465,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.442.