Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de Morena aseguró que los acusados "merecen pena de muerte todos"

Diego Storto expuso que van a pedir que todos los indicados sean catalogados como "coautores" y expresó que la causa "es un rompecabezas que el fiscal está armando".

El abogado de Morena aseguró que los acusados "merecen pena de muerte todos".

El abogado de Morena Verdi, Diego Storto, se refirió a la causa por el triple femicidio en Florencio Varela y aseguró que todos deben ser considerados como “coautores”. Además, consideró que "la hipótesis es que hubo un faltante de droga".

El letrado indicó en el ingreso a la DDi que pedirá que "todos sean considerados como coautores. Ya estamos pensando la prueba para el día del juicio. Estos merecen la pena de muerte todos. Tenemos muchas expectativas con el peritaje de seguridad a los teléfonos".

Luego se refirió a las declaraciones del abogado defensor, quien vinculó a las jóvenes con la droga: "No me voy a meter con eso porque es meterse en un ambiente narco que me parece, no está bueno. Si alguien entregó 400 kilos de droga, al menos se hubiese quedado con el 5 o 10%, pero Morena no tenía donde dormir".

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Además de la extradición de Matías Ozorio, Pequeño J está esperando la resolución judicial en Perú, donde deberán analizar su situación. Pueden confirmarle la prisión preventiva y, en los días posteriores, la extradición.

Ozorio está acusado de ser el segundo de la organización liderada por Pequeño J y uno de los autores intelectuales del triple femicidio.

Trasladan a Matías Ozorio a la DDI de La Matanza

Luego de la llegada al país a través de un avión de la Fuerza Aérea Argentina de Matías Ozorio, el señalado como la mano derecha de Pequeño J, por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ya fue trasladado a la DDI de San Justo donde será indagado en las próximas horas.

Pasadas las 23 aterrizó en El Palomar y fue trasladado en helicóptero a la base de la Policía bonaerense en Puente 12. Luego fue trasladado a La Matanza donde, luego de un gran operativo de seguridad, permanecerá hasta ser indagado.

Este viernes, declarará ante el fiscal de homicidio de La Matanza, Carlos Adrián Arribas. El detenido fue detenido por los agentes de la Interpol de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense, quienes se trasladaron a la ciudad de Lima.

"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Triple femicidio: Matías Ozorio se negó a declarar y será trasladado a General Alvear

Triple femicidio en Varela: definen si le dictarán la prisión preventiva a Pequeño J en Perú

Lara Gutiérrez fue torturada y asesinada por sicarios en Varela.

Horror en el triple femicidio: revelan un estremecedor detalle de la autopsia al cuerpo de Lara

Triple femicidio: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara habría robado "400 kilos de cocaína"

