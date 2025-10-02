Luis Caputo viajará a Washington para reunirse con Scott Bessent en medio de la tensión cambiaria

2 de octubre de 2025 Inicio
El ministro de Economía partirá este viernes hacia la capital de Estados Unidos para mantener un encuentro con el secretario del Tesoro, luego de que el funcionario norteamericano expusiera que ayudará al Gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este viernes a Washington para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un encuentro clave para el gobierno de Javier Milei a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bessent reiteró que "el Tesoro de EEUU está listo para hacer lo necesario" para apoyar a Milei

La visita fue confirmada después de que Bessent generara una fuerte polémica con sus declaraciones sobre el eventual apoyo financiero de Washington a la Argentina. En un primer momento, a través de un tuit, aseguró que la administración de Donald Trump estaba "preparada para hacer lo que sea necesario" para respaldar al país. Pero en las últimas horas, en diálogo con la cadena CNBC, corrigió el tono y descartó la llegada de fondos frescos.

"Para ser claros, les vamos a dar una línea de swap, no estamos poniendo dinero en Argentina", enfatizó. Esa aclaración provocó un retroceso inmediato de los bonos argentinos, que habían reaccionado con optimismo frente al mensaje inicial del funcionario norteamericano.

Bessent había contado además que mantuvo una "llamada muy positiva" con Caputo y había anticipado que el equipo económico argentino viajaría a Washington "para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona". Ese paso se concretará con la presencia del ministro en la capital estadounidense.

Hasta hace unas semanas, las opciones que barajaba el Tesoro incluían un swap de 20.000 millones de dólares, la compra de bonos de deuda argentina e incluso un crédito stand by a través del fondo de estabilización cambiaria. Ahora Bessent fue tajante: lo único que está en marcha es el swap.

El funcionario también dejó claro que Estados Unidos sigue de cerca el proceso electoral argentino. Tras elogiar a Milei, destacando que hizo "un trabajo fantástico", se mostró confiado en que el oficialismo tendrá un buen resultado en las legislativas del 26 de octubre.

Por lo pronto, Caputo viajarán junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Bessent reiteró que "el Tesoro de Estados Unidos está listo para hacer lo necesario" para apoyar a Javier Milei

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que tuvo una llamada con Luis Caputo y hay una visita del equipo económico en Washington para poder “avanzar con la entrega del apoyo financiero” al Gobierno. Además, enfatizó en “la importancia del triunfo” en elecciones.

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó.

Embed - BESSENT: "ESPERAMOS AL EQUIPO DE CAPUTO EN WASHINGTON"

Y agregó: “Además, durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas G7 enfatizó la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”. Y concluyó: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

