El espectacular look total red de Luisana Lopilato: vestido ajustado con escote en V

La actriz participó del desfile de una importante marca en la Semana de la Moda París. Brilló junto a estrellas internacionales como Heidi Klum, Eva Longoria y Kendall Jenner.

Luisana Lopilato no solo es famosa en Argentina, sino en todo el mundo. Su carrera como actriz y su relación con el cantante canadiense Michael Bublé le han abierto muchas puertas a importantes eventos, como lo demostró su reciente participación en la Semana de la Moda de París.

La actriz fue una de las elegidas para participar de Le Défilé L'Oréal Paris, ya que es embajadora de la marca en Argentina. Junto a ella, desfilaron figuras internacionales de primer nivel como Jane Fonda, Helen Mirren, Eva Longoria, Andie MacDowell, Viola Davis, Kendall Jenner y Heidi Klum.

Lopilato impactó con un espectacular look total red: un vestido rojo largo ajustado al cuerpo, de estilo sirena y escote en V, con detalles cut out a los costados. También llevó sandalias de taco alto color off white, el cabello suelto y ondulado, y tanto labios como uñas rojas para combinar con la ropa.

A través de su cuenta de Instagram, compartió momentos del backstage y de lo que fue su participación en el desfile. "Una pasarela que celebra la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas. Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso", afirmó.

Luisana Lopilato reveló el talento oculto que tiene lejos de la actuación

Cuando no está trabajando, Luisana Lopilato suele compartir en sus redes algunas postales de su tiempo libre y su vida en familia. En esta ocasión, sorprendió a sus fans al revelar el talento oculto que tiene lejos de la actuación y, al mismo tiempo, mostró que siempre acierta con su look.

La actriz publicó fotos de un entrenamiento de tenis, donde se la vio raqueta en mano y muy concentrada en el partido. Eligió un estilo cómodo y adecuado para el deporte, pero también chic: un top deportivo azul con una musculosa blanca anudada encima, una mini también blanca y medias y zapatillas del mismo color.