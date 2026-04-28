28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Japón, el país más honesto del mundo: devolvió casi 30 millones de dólares extraviados en 2025

Los ciudadanos japoneses regresaron a sus dueños más del 70% del dinero en efectivo y objetos olvidados en espacios públicos, según datos oficiales. De esta manera, el país asiático se convirtió en la nación con mayor honestidad cívica mundial y alcanzó los más altos niveles de confianza social.

Por
Los japoneses controlan el récord de honestidad en el mundo y se convierten en el país con mejor reputación ciudadana. 

Los japoneses controlan el récord de honestidad en el mundo y se convierten en el país con mejor reputación ciudadana. 

En 2025, los ciudadanos japoneses devolvieron unos u$s30 millones en efectivo hallados en la vía pública y se convirtieron en los más honestos del mundo, según el registro oficial de objetos perdidos. De esta manera, en base a encuestas internacionales y estudios de la OCDE, Japón se transformó en el país con mayor honestidad cívica.

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.
Te puede interesar:

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

En total, 4.500 millones de yenes devolvieron los japoneses al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. El registro oficial de objetos perdidos mostró un aumento interanual del 0,5%, consolidando la imagen de Japón como uno de los países más honestos del mundo. Además del dinero en efectivo recuperado, se registró la devolución de unos 4,5 millones de objetos perdidos, un 3% más que el año anterior.

Entre los artículos hay 820 mil documentos de identidad, paraguas, billeteras y hasta teléfonos móviles. También aumentó la entrega de auriculares inalámbricos y pequeños dispositivos electrónicos, gracias a la eficiencia de las oficinas de recepción en estaciones de transporte público como el tren y subte de Tokio.

Departamento de objetos peridos de Tokio

Según los expertos, la devolución masiva de objetos perdidos y dinero en efectivo por parte de los japoneses se atribuye a los altos niveles de confianza social. La mayoría de las recuperaciones se dieron en estaciones de transporte y cajas de autopago en supermercados.

Los especialistas explican que el comportamiento refleja ante todo respeto por la propiedad ajena y eficiencia administrativa, consolidando a Japón como referente asiático y mundial en convivencia ciudadana.

Noticias relacionadas

un magnate de la india ofrecio salvar a los 80 hipopotamos de la coca de pablo escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Revés en la OPEP: Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona el bloque petrolero en medio de la crisis energética

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump aseguró que Irán se encuentra en "estado de colapso" por la guerra

Al menos 15 pasajeros murieron y más de 80 resultaron heridas. 

Choque de trenes y tragedia en Indonesia: al menos 15 muertos y más de 80 heridos

EL estrecho de Ormuz es el principal canal marítimo para el comercio del petróleo mundial.

Guerra en Medio Oriente: Irán le ofreció a EEUU reabrir el estrecho de Ormuz

Cole Tomas Allen fue imputado en Estados Unidos.

Imputaron al hombre que intentó asesinar a Trump: podría ser condenado a cadena perpetua

Rating Cero

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Zoë Kravitz y Harry Styles.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos: el anillo del millón de dólares y cómo se enamoraron

La actividad debió interrumpirse cuando todos los jugadores se pusieron a llorar.

Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

últimas noticias

Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 11 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 30 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 37 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 41 minutos
De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

Hace 50 minutos