Japón, el país más honesto del mundo: devolvió casi 30 millones de dólares extraviados en 2025 Los ciudadanos japoneses regresaron a sus dueños más del 70% del dinero en efectivo y objetos olvidados en espacios públicos, según datos oficiales. De esta manera, el país asiático se convirtió en la nación con mayor honestidad cívica mundial y alcanzó los más altos niveles de confianza social. Por + Seguir en







Los japoneses controlan el récord de honestidad en el mundo y se convierten en el país con mejor reputación ciudadana.

En 2025, los ciudadanos japoneses devolvieron unos u$s30 millones en efectivo hallados en la vía pública y se convirtieron en los más honestos del mundo, según el registro oficial de objetos perdidos. De esta manera, en base a encuestas internacionales y estudios de la OCDE, Japón se transformó en el país con mayor honestidad cívica.

En total, 4.500 millones de yenes devolvieron los japoneses al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. El registro oficial de objetos perdidos mostró un aumento interanual del 0,5%, consolidando la imagen de Japón como uno de los países más honestos del mundo. Además del dinero en efectivo recuperado, se registró la devolución de unos 4,5 millones de objetos perdidos, un 3% más que el año anterior.

Entre los artículos hay 820 mil documentos de identidad, paraguas, billeteras y hasta teléfonos móviles. También aumentó la entrega de auriculares inalámbricos y pequeños dispositivos electrónicos, gracias a la eficiencia de las oficinas de recepción en estaciones de transporte público como el tren y subte de Tokio.

Departamento de objetos peridos de Tokio Según los expertos, la devolución masiva de objetos perdidos y dinero en efectivo por parte de los japoneses se atribuye a los altos niveles de confianza social. La mayoría de las recuperaciones se dieron en estaciones de transporte y cajas de autopago en supermercados.