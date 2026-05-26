Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de mayo

La divisa norteamericana cotizó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta tras el feriado del 25 de Mayo, mientras que el mayorista tocó el valor más alto de mayo.

El dólar oficial rebotó en el arranque de la semana corta.

El dólar minorista subió $5 y cotizó este martes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación , en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. Mientras que el oficial mayorista, referencia del mercado, trepó $8 y alcanzó los $1.411, y alcanzó nuevos máximos en un mes de operaciones.

El dólar oficial cerró cerca de los $1.420 en una jornada sin movimientos por el feriado

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.434,29, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.489,75. En tanto, el dólar blue escaló $10 a $1.435 para la venta, mientras que los contratos de futuros operaron con subas generalizadas en tramos de 2026 y de 2027.

Tras una semana marcada por la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas , el organismo prepara el desembolso de u$s1.000 millones para las arcas del Banco Central en los próximos días.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.411 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.489,75, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.434,29.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.411 para la compra y $1.413 para la venta.