26 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de mayo

La divisa norteamericana cotizó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta tras el feriado del 25 de Mayo, mientras que el mayorista tocó el valor más alto de mayo.

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El dólar oficial rebotó en el arranque de la semana corta.

El dólar oficial rebotó en el arranque de la semana corta.

El dólar minorista subió $5 y cotizó este martes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. Mientras que el oficial mayorista, referencia del mercado, trepó $8 y alcanzó los $1.411, y alcanzó nuevos máximos en un mes de operaciones.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en mayo.
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El dólar oficial cerró cerca de los $1.420 en una jornada sin movimientos por el feriado

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.434,29, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.489,75. En tanto, el dólar blue escaló $10 a $1.435 para la venta, mientras que los contratos de futuros operaron con subas generalizadas en tramos de 2026 y de 2027.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.411 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.489,75, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.434,29.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.411 para la compra y $1.413 para la venta.

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