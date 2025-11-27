IR A
El thriller de Netflix que transmite mucha venganza y te atrapa de principio a fin

Esta miniserie ambientada en Ámsterdam se ubicó entre lo más visto de la plataforma de streaming. Con solo siete capítulos, se centra en el plan criminal de una mujer que busca hundir a su exmarido.

El catálogo de Netflix se distingue por contar con una gran cantidad de producciones de todas partes del mundo y, como es habitual, lo más destacado son las miniseries. Entre ellas, sobresale un thriller de solo siete capítulos que te atrapa de principio a fin con su combinación de comedia negra, ambición, crimen y venganza.

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
Se trata de El imperio de Ámsterdam, una producción neerlandesa que se consolidó como una de las más vistas de la plataforma. Cuenta la historia de una mujer que, a partir de un divorcio conflictivo, desata un plan de venganza para derribar un negocio basado en la popular industria del cannabis de los Países Bajos.

Mientras los personajes alternan sus vidas entre mansiones de lujo y calles oscuras, la ciudad de Ámsterdam se convierte en escenario y, a la vez, protagonista de la historia. Su belleza y ambigüedad va desde el drama hasta la comedia, como la serie y la vida misma.

El imperio de Ámsterdam

Netflix: sinopsis de El imperio de Ámsterdam

Jack van Doorn es empresario y el orgulloso dueño de Jackal, un imperio de coffee shops con base en Ámsterdam y construido alrededor del negocio de la marihuana legal. Aunque empezó como un emprendimiento en regla, pronto los límites con el submundo criminal comenzaron a desdibujarse.

Pero ese imperio se ve amenazado cuando su esposa Betty descubre que Jack le fue infiel con una periodista. Él le pide el divorcio y ella contraataca donde más le duele: quiere quedarse con la mansión, el dinero y Jackal, y está dispuesta a destruir toda su red de negocios para conseguir su venganza.

Tráiler de El imperio de Ámsterdam

Embed - EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM Trailer SUBTITULADO / Amsterdam Empire Trailer [HD] Netflix

Reparto de El imperio de Ámsterdam

  • Famke Janssen como Betty Jonkers.
  • Jacob Derwig como Jack van Doorn.
  • Jade Olieberg como Katja van Doorn.
  • Elise Schaap como Marjolein Hofman.
  • Yannick van de Velde como Erik Ketels.
  • Jesse Mensah como Patrick van Doorn.
  • Victor Löw como Bolle.
  • Bart Slegers como Gijs Tichelaar.
