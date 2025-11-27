27 de noviembre de 2025 Inicio
Chile: encontraron un cuerpo en el mar y harán peritajes para saber si se trata del argentino desaparecido

El hallazgo ocurrió este jueves en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, donde Alejandro Cabrera Iturriaga fue visto por última vez. La Brigada de Homicidios y la Policía de Investigaciones trabajaron en el lugar.

Por
La búsqueda del joven de 17 años finalizó formalmente el 24 de noviembre.

Las autoridades chilenas encontraron el cuerpo de un hombre frente a las costas de La Serena y, por la zona del hallazgo, creen que podría tratarse de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar el pasado lunes 17 de noviembre.

Familiares despiden al adolescente argentino perdido en el mar de Chile
La emotiva despedida al joven argentino que fue arrastrado por el mar en Chile tras dar por finalizada la búsqueda

El cuerpo fue encontrado este jueves, minutos antes de las 9.30, mientras la Lancha de Servicio General (LSG) de Coquimbo realizaba un patrullaje en aguas de la playa Cuatro Esquinas. De inmediato, la Fiscalía Regional ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.

También trabajó en el lugar el Servicio Médico Legal de La Serena, encargada de recuperar el cuerpo y remitirlo para la autopsia con la que se corroborará su identidad. La zona en la que apareció es la misma donde el adolescente fue visto por última vez, por lo que no descartan que se trate de él.

El adolescente desapareció el lunes 17, cuando entró al agua junto a otros cuatro jóvenes en la playa Cuatro Esquinas. Los demás pudieron ser rescatados, pero a Alejandro lo perdieron de vista. Las autoridades locales aclararon que ese sector no está habilitado para bañarse en ningún momento del año.

Durante una semana, la Armada chilena lo buscó en zonas de socavones, rocas, y bajo del agua con lanchas y equipos de buceo, apoyados por el grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta. Más de 100 voluntarios y efectivos de fuerzas de seguridad formaron parte del operativo.

La búsqueda se suspendió el lunes 24 de noviembre. "La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo", explicó el capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa.

