Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

El actor de Sex envió un mensaje a sus seguidores y mostró quién lo acompañó mientras atraviesa este delicado estado de salud.

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

El hijo de Nancy Dupláa y el conductor Matías Martin, Luca, fue hospitalizado de urgencia y por unas horas hubo una gran incógnita sobre el influencer de 25 años, que trascendió más allá de la fama de sus padres.

El joven, reconocido por su actuación en Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, sufrió un fuerte dolor y después llevó tranquilidad a sus seguidores: "Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté”, escribió.

Luca aclaró cuál es su real estado de salud en una historia de Instagram, apareció en una camilla y al lado suyo estaba el actor Pablo Echarri, pareja de Dupláa: "Momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”, detalló.

Afortunadamente, tras ser revisado y atendido, Luca envió el mensaje para calmar la preocupación generada por la postal desde el centro médico.

Luca Martin en IG

Recientemente, el actor habló de su estado de salud a partir de admitir que tiene exceso de peso: “Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte. Tengo sobrepeso pero nada que no pueda bajar. Hablo del sobrepeso en el sentido de los que no tenemos un cuerpo hegemónico o de revista. Tengo sobrepeso desde siempre, es decir, unos kilos de más", explicó.

