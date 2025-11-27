La venganza de la periodista brasileña contra Jair Bolsonaro: "Se cumplió la profecía"

Manuela Borges, atacada y humillada por el expresidente en 2014, se burló del arresto del líder de ultraderecha y publicó un video filmado afuera de la sede de la Policía Federal en Brasilia, en el que celebró la detención.

La periodista brasileña Manuela Borges , quien había sido humillada e insultada por Jair Bolsonaro en 2014, cuando aún era diputado por Río de Janeiro, se burló del arresto del expresidente y publicó un video filmado afuera de la sede de la Policía Federal en Brasilia, en el que celebró la detención del líder de ultraderecha. "Se cumplió la profecía" , escribió.

Once años atrás, la comunicadora le preguntó al entonces legislador por su negativa a reconocer como tal al golpe de Estado de 1964. "Sos una idiota, una ignorante, estás tratando de imponerme tu verdad. Me importás un carajo" , replicó violentamente Bolsonaro.

"Usted va a responder por esto", le advirtió Borges. "¡¿Criminalmente?!" , preguntó el político, haciendo un gesto irónico. "Sos bonita, por cierto. Sos una analfabeta, aprendé a hacer periodismo", lanzó luego.

Más de una década más tarde, con la dictaminación de la condena firme de parte del Tribunal Supremo de Brasil a 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, la periodista tuvo su revancha .

Este miércoles, publicó un video grabado en el exterior la sede de la Policía Federal en Brasilia, en el que celebró la detención del líder de ultraderecha y hasta lo imitó en su forma de decir "¡¿Criminalmente?!" .

"Hace 11 años la pregunta que le hice al entonces diputado con más intereses municipales que nacionales fue '¿querés decir que no hubo golpe de 1964?'. Bastó para que este señor saliera y me llamara 'analfabeta e idiota', tratando de contenerme y oprimirme", recordó.

"¿Quién hubiera pensado que esta criatura se convertiría en el presidente de Brasil? ¿Y sería bastante condenado por liderar un golpe de Estado? Es como dice el dicho: 'El mundo no da vueltas, gira'. ¡La vida continúa!", cerró.

Brasil: la Justicia declaró firme la condena contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil declaró firme la condena a 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente del país vecino Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, que se produjo el 8 de enero de 2023, días después de la asunción del líder del Partido de los Trabajadores.

La decisión del Tribunal Supremo de Brasil se produjo luego de que Bolsonaro renunciara a realizar nuevas presentaciones ante la Justicia, para lo que tenía plazo hasta este lunes. El caso también fue resuelto como cerrado para los también condenados Alexandre Ramagem y Anderson Torres.

En este marco, el juez Alexandre de Moraes asumió que el expresidente brasileño comenzará a cumplir su condena en la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue trasladado preventivamente el pasado sábado por un presunto intento de fuga.