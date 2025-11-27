Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

La jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos de junta médica y también la acusación contra la mamá de Cecilia, Gloria Romero, por falso testimonio. Este viernes deberá definir las penas para los condenados.

Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas

Durante la segunda audiencia de censura contra la familia Sena , condenados por el femicidio de Cecilia Struzsowski, la jueza Dolly Fernández rechazó todos los pedidos de juntas medicas por parte de César, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, para lograr la prisión domiciliaria .

Al mismo tiempo, la magistrada también negó el pedido de César Sena , quien apuntó contra la mamá de su exesposa, Gloria Romero, por falso testimonio. Para Fernández muchos de los pedidos vinculados a la salud física o psíquica de los imputados, ya no corresponden a la etapa de cesura. “Las medidas informativas y periciales solicitadas para eventualmente pedir un cambio o morigeración en las condiciones de detención exceden el marco de esta etapa del proceso”, aclaró.

En esa línea, la magistrada aclaró que si bien se pueden ordenar estudios médicos “a los fines del control y seguimiento de las personas detenidas” bajo su responsabilidad, estos no pueden ser usados con un fin distinto al que establece esta instancia, que es definir la pena a imponer.

Durante esta segunda jornada, que se llevó a cabo en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, se presentaron los testigos que habían sido convocados para justificar el pedido de las defensas.

Respecto a esta situación, la fiscalía se mostraron disconformes con esta nueva estrategia y remarcaron que la cesura tiene el objeto concreto de determinar la pena, y que no es la instancia adecuada para analizar cuestiones de inimputabilidad ni eventuales regímenes de detención.

Ahora, la audiencia continuará este viernes donde, primero se escucharán los alegatos finales y, posterior a eso, la magistrada Fernández deberá resolver las penas para los condenados. Se espera que el clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: cómo fue el caso

Cecilia Stryzsowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, después de haber ingresado a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero, de acuerdo a las imágenes que se aportaron en las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio nunca se la vio salir de la misma.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional, y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.