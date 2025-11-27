27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

La jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos de junta médica y también la acusación contra la mamá de Cecilia, Gloria Romero, por falso testimonio. Este viernes deberá definir las penas para los condenados.

Por
Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas

Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas

Durante la segunda audiencia de censura contra la familia Sena, condenados por el femicidio de Cecilia Struzsowski, la jueza Dolly Fernández rechazó todos los pedidos de juntas medicas por parte de César, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, para lograr la prisión domiciliaria.

El hombre de 34 años viajaba con una menor.
Te puede interesar:

Detuvieron a un hombre con más de 500 pastillas de éxtasis en el auto: viajaba con su hija de cinco años

Al mismo tiempo, la magistrada también negó el pedido de César Sena, quien apuntó contra la mamá de su exesposa, Gloria Romero, por falso testimonio. Para Fernández muchos de los pedidos vinculados a la salud física o psíquica de los imputados, ya no corresponden a la etapa de cesura. “Las medidas informativas y periciales solicitadas para eventualmente pedir un cambio o morigeración en las condiciones de detención exceden el marco de esta etapa del proceso”, aclaró.

En esa línea, la magistrada aclaró que si bien se pueden ordenar estudios médicos “a los fines del control y seguimiento de las personas detenidas” bajo su responsabilidad, estos no pueden ser usados con un fin distinto al que establece esta instancia, que es definir la pena a imponer.

Durante esta segunda jornada, que se llevó a cabo en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, se presentaron los testigos que habían sido convocados para justificar el pedido de las defensas.

Respecto a esta situación, la fiscalía se mostraron disconformes con esta nueva estrategia y remarcaron que la cesura tiene el objeto concreto de determinar la pena, y que no es la instancia adecuada para analizar cuestiones de inimputabilidad ni eventuales regímenes de detención.

Ahora, la audiencia continuará este viernes donde, primero se escucharán los alegatos finales y, posterior a eso, la magistrada Fernández deberá resolver las penas para los condenados. Se espera que el clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: cómo fue el caso

Cecilia Stryzsowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, después de haber ingresado a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero, de acuerdo a las imágenes que se aportaron en las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio nunca se la vio salir de la misma.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional, y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La hermana del joven asesinado por su novia reveló detalles de la relación: "Muy violenta y muy tóxica"

El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

play

Persecución y choque en Villa Lugano: dos adolescentes robaron un auto y quedaron detenidos

La mujer tenía 33 años.

Tragedia en Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos en un acantilado, cayó 25 metros y murió

El hecho se produjo en Bariloche.

Bariloche: un chofer de una aplicación de autos irá a juicio por apuñalar a un pasajero

Río de Janeiro registró un nuevo operativo narco sangriento.

Otro operativo narco sangriento en Río de Janeiro: al menos tres muertos y un niño grave

Rating Cero

Pasó en América estará al aire en America TV hasta el 31 de diciembre.

Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: hasta cuándo estará y qué programa lo reemplazará

Ha sido hace apenas unas horas cuando Marvel ha desvelado algunas viñetas de ese primer número de ‘Daredevil’, que según Phillips, intentará regresar a la visión más noir del personaje. 

Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular

Esta comedia negra de Países Bajos es un éxito en Netflix.
play

El thriller de Netflix que transmite mucha venganza y te atrapa de principio a fin

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

últimas noticias

Pasó en América estará al aire en America TV hasta el 31 de diciembre.

Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: hasta cuándo estará y qué programa lo reemplazará

Hace 8 minutos
Una despedida de Whirlpool expuso la dura realidad de la industria: Ellos van a importar y revender

Una trabajadora despedida de Whirlpool expuso la dura realidad de la industria: "Van a importar y revender"

Hace 18 minutos
La búsqueda del joven de 17 años finalizó formalmente el 24 de noviembre.

Chile: encontraron un cuerpo en el mar y harán peritajes para saber si se trata del argentino desaparecido

Hace 26 minutos
Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

Hace 38 minutos
Jair Bolsonaro atacó violentamente a la periodista Manuela Borges en 2014.

La venganza de la periodista brasileña contra Jair Bolsonaro: "Se cumplió la profecía"

Hace 1 hora