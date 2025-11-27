El descargo del exjugador de Estudiantes condenado por abuso sexual: "Algo que no hice"

Diego García fue declarado culpable de abusar de una jugadora de hockey del Pincha en 2021. “En medio de esa injusticia no pienso rendirme, porque, si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó”, aseguró.

El exjugador de Estudiantes de La Plata Diego García, condenado a seis años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey del club de La Plata, hizo un fuerte descargo en sus redes luego conocerse el fallo en su contra.

A través de las redes sociales, publicó una imagen con un fuerte escrito donde negó la acusación y hasta aseguró que no piensa rendirse ya que “si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó”.

“A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste. Pero incluso ahí, donde el dolor y pesa y la injusticia confunde, uno descubre de qué está hecho. Hoy sé que la paz no se negocia y quine camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando la luz ”, se lee en la publicación.

Al mismo tiempo, remarcó que “ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar”, pero que “incluso en medio de esa injusticia, no pienso entregarme, no pienso rendirme, porque si hay algo que tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó ”.

“ Hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia . Enfrenté miradas que no merecía, soporto comentarios que me duelen y muchísimo, pero jamás me rendiré. Como lo llevo tatuado en mi pierna, “solo los fuertes saben esperar”, indicó y es justamente la imagen en blanco y negro que acompaña el escrito.

El ataque por el cual fue condenado ocurrió en febrero de 2021, durante una fiesta privada en Abasto. La Justicia ordenó que la pena se cumpla en una vivienda de La Plata hasta que el fallo quede firme bajo control de tobillera electrónica.

El Tribunal Criminal V consideró acreditada la denuncia presentada por la víctima, quien relató que García la siguió hasta el baño e ingresó detrás de ella para someterla. La intervención policial inmediata y la posterior investigación judicial derivaron en el juicio oral que culminó con la sentencia conocida hoy.

Peñarol le rescindió el contrato a Diego García

Diego García integraba actualmente el plantel de Peñarol, pero tras conocerse el fallo de la Justicia argentina, el conjunto uruguayo lanzó un comunicado informando que rescindían en contrato, tal como estaba pactado.

“En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra Institución”, comunicó la entidad en sus redes sociales.

peñarol

Lucía Areco, integrante de la Comisión de Género del Carbonero, aseguró que desde el área ya habían pedido excluir al ex futbolista de Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná, entre otros clubes. “Antes de la primera audiencia, pedimos al Consejo Directivo si se podía ejecutar la cláusula. Pedimos que se separara al jugador del plantel y que, por favor, se dejaran de dar declaraciones. Porque las cosas que hemos tenido que leer por este tema han sido lamentables, la banalidad con que la gente lo trata, cómo se expone en redes, el lugar a hablar que da a cada energúmeno se ha vuelto muy hostil en las redes y creíamos que no estaba colaborando la institución a salir un poco de eso”, expresó ante el diario Ovación.