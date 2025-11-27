Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular Stephanie Phillips será la nueva guionista de Daredevil en una etapa que comienza en marzo en EEUU.







Hace casi dos semanas que Marvel anunció el nuevo equipo creativo que se pondrá a cargo de la próxima serie regular de Daredevil, que arrancará el próximo mes de marzo, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’.

Junto a Phillips estará a los lápices el británico Lee Garbett, con trabajos en Capitán Marvel, Loki, Batgirl, y más destacada, la serie de Vertigo, ‘Lucifer’.

Este punto de vista fue el que trajo el éxito al personaje durante la etapa de Marvel Knights con Brian Michael Bendis primero, y Ed Brubaker después. Hace casi dos semanas que Marvel anunció el nuevo equipo creativo que se pondrá a cargo de la próxima serie regular de Daredevil, que arrancará el próximo mes de marzo, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’. Será a partir de entonces cuando la prometedora Stephanie Phillips luche por colocarse en una lista formada por Frank Miller, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Mark Waid, o la única mujer (hasta ahora) a cargo del cuernecitos, Ann Nocenti. Todos ellos presumen de haber realizado grandes etapas del guardián de Hell’s Kitchen, y ahora será la joven autora quien intente relanzar sus aventuras tras una etapa complicada.

Y es que a pesar de algunas buenas ideas, una ejecución no tan buena a cargo de Saladin Ahmed ha dejado la última etapa de Daredevil, con solo 25 números, como una de las más criticadas del siglo XXI. Phillips, que ha trabajado hasta ahora con personajes como Batman o Wonder Woman en la Distinguida Competencia, y actualmente en ‘Fénix’, una de las series spin off de mutantes más exitosas del momento, es la gran esperanza de los fans.

“La Cocina del Infierno está llena de secretos, ¡pero ningún secreto permanece enterrado por mucho tiempo!“, dice la sinopsis oficial de esta primera grapa. ”Un temible supervillano llamado Omen ha puesto en la mira a Matt Murdock, ¡y será su alter ego, Daredevil, quien reciba los golpes! ¡Pero cuidado! Este misterioso nuevo personaje no es todo lo que parece: un Daredevil secreto que tendrá que aprender rápidamente mientras lucha por adaptarse a una vida y un statu quo como nunca antes lo habíamos visto. ¡Atención, Marvelitas, una nueva era sin precedentes de Daredevil comienza aquí!“.

